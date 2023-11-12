الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

نقص المناعة البشرية، أسباب الإصابة بفيروس الإيدز وأهم أعراضه

الإيدز، فيتو
الإيدز، فيتو

يمكن لأي شخص مصاب بـفيروس نقص المناعة البشرية أن ينقل الفيروس إلى الآخرين حتى لو لم يكن لديه أي أعراض، ويقوم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أن ينقلوا الفيروس بسهولة أكبر في الأسابيع التالية للعدوى.

ويقلل علاج فيروس نقص المناعة البشرية بشكل كبير من خطر نقل الفيروس من شخص لآخر.

الإيدز، فيتو

العلاقة الحميمة

يكتسب معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس الإيدز من خلال العلاقة الحميمة، وقد يكون من الممكن أيضًا الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال العلاقة عن طريق الفم دون وقاية ولكن الخطر أقل بكثير.

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يكون الخطر أعلى إذا:

يعاني الشخص من تقرحات في الفم أو تقرحات أو نزيف في اللثة

كان الشخص قد أصيب مؤخرًا بالإيدز ولديه الكثير من الفيروس في جسمه، أو أي عدوى أخرى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

من هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالإيدز؟

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هم:

الأشخاص الذين لديهم شريك حالي أو سابق مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

الأشخاص الذين لديهم شريك حالي أو سابق ينتمي إلى منطقة ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن ويتشاركون الأدوات.

إقامة علاقة مع الأشخاص الذي يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن  

الأشخاص الذي لديهم تاريخ من الأمراض المنقولة جنسيًا أو التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C.

الأشخاص الذين تلقوا عمليات نقل دم أو زرع الأعضاء أو غيرها من الإجراءات المعرضة للخطر في البلدان التي ليس لديها فحص قوي لفيروس نقص المناعة البشرية

العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يمكن أن يقوموا بوخز أنفسهم عن طريق الخطأ بإبرة ملوثة - ولكن هذا الخطر منخفض للغاية

الأطفال الذين يولدون من أحد الوالدين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية؟

لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية بسهولة من شخص إلى آخر، ولا ينتشر الفيروس عبر الهواء مثل فيروسات البرد والأنفلونزا.

ويعيش فيروس نقص المناعة البشرية في الدم وفي بعض سوائل الجسم، للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يجب أن يدخل أحد هذه السوائل من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الدم.

سوائل الجسم التي تحتوي على ما يكفي من فيروس نقص المناعة البشرية لإصابة شخص ما هي:

المني

السوائل المهبلية، بما في ذلك دم الحيض

حليب الثدي

دم

بطانة داخل فتحة الشرج

ولا تحتوي سوائل الجسم الأخرى، مثل اللعاب أو العرق أو البول، على ما يكفي من الفيروس لإصابة شخص آخر.

الطرق الرئيسية لدخول الفيروس إلى مجرى الدم هي:

عن طريق الحقن في مجرى الدم باستخدام الإبر أو معدات الحقن التي تمت مشاركتها مع أشخاص آخرين

من خلال الجروح والقروح في الجلد

لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال:

البصق

ملامسة البشرة

العطس

مشاركة الحمامات أو المناشف أو أدوات المائدة

الاتصال بالحيوانات أو الحشرات مثل البعوض

كيف يصيب فيروس نقص المناعة البشرية الجسم؟

يصيب فيروس نقص المناعة البشرية الجهاز المناعي، مما يسبب ضررًا تدريجيًا ويجعله في النهاية غير قادر على مكافحة العدوى.

ويلتصق الايدز بخلايا الجهاز المناعي التي تسمى الخلايا الليمفاوية CD4، والتي تحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات والجراثيم الأخرى المختلفة.

بمجرد إرفاقه، يدخل إلى خلايا CD4 ويستخدمه لإنشاء آلاف النسخ من نفسه، ثم تترك هذه النسخ خلايا CD4 مما يؤدي إلى قتلها في هذه العملية، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

وتستمر هذه العملية حتى ينخفض عدد خلايا CD4 إلى مستوى منخفض جدًا بحيث يتوقف جهازك المناعي عن العمل.

وقد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 10 سنوات.

الإيدز، فيتو

أعراض الإصابة بالإيدز

تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 80% من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يعانون من هذا المرض الشبيه بالأنفلونزا.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)

التهاب الحلق

طفح الجسم

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

التعب

ألم المفاصل

ألم عضلي

تورم الغدد

تستمر الأعراض عادة من أسبوع إلى أسبوعين ولكن يمكن أن تكون أطول.

ولكن وجود هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أن الشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. 

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