الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بالهجوم على مطار جوما بالمسيرات

اتهمت الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، رواندا بتنفيذ هجوم بالطائرات المسيرة على مطار مدينة جوما داخل أراضيها، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وأصيب مطار جوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قرابة الساعة 2:00 (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) السبت بقنبلة.

وبحسب شبكة «فرانس برس» الإخبارية، أكد مصدر في الإدارة المحلية أن "مطار جوما أصيب بقنبلة هذا الليل".

وتحدث مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه عن "قنبلتين" أصابتا مطار جوما، مشيرا إلى أنهما "لم تتسببا بأضرار".

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الأمني قوله إن "هناك خبراء في الموقع للتثبت من مصدر النيران".

وسمع سكان بينهم مراسل لفرانس برس خلال الليل انفجارين قويين.

مصرع شخصين وإصابة 300 آخرين في انفجار غاز بكينيا

في سياق متصل، لقي شخصان مصرعهما وأصيب نحو 300 شخص في حريق كبير ناجم من انفجار غاز في نيروبي، وفق ما أعلن الصليب الأحمر الكيني في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الصليب الأحمر آنذاك على منصة «إكس» إن الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصًا إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيرًا إلى أن 27 شخصًا آخرين عولجوا في إمباكاسي في العاصمة.

وتعرض المبنى الذي يضم الشركة لأضرار بالغة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، إسحاق موورا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحريق اندلع في حي إمباكاسي في نيروبي قبل منتصف الليل بقليل في مقر شركة لإعادة تعبئة الغاز، وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

ونقل المتحدث عن ويسلي كيميتو، القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي، قوله إنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

وأظهرت صور من مكان الحريق جثة ملقاة على الأرض ومغطاة ببطانية، بينما أظهرت لقطات فيديو عدة منازل مجاورة تحترق.