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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الدواجن والبيض في السوق اليوم السبت، تباينت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 17 فبراير 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة. 

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت

وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية: 

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 أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية

 يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في أكتوبر الماضي تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، التي تضمنت الدواجن والبيض، لكن أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية غير متوفرة في الأسواق.

وعن أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا. 

وسجل سعر الدواجن المجمدة في المجازر ضمن  المبادرة الحكومية نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

 أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم السبت، فبلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 94 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعر الفراخ البيضاء من 104 إلى 112 جنيهًا للمستهلك.

بينما تراوح سعر الدواجن الساسو أو البلدي من 110 إلى 111 جنيهًا في المزرعة مقابل 120 جنيهًا للمستهلك.

 أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الدواجن اليوم السبت وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

 وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تباينت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم السبت، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 90 جنيهًا حتى 120 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم السبت في الأسواق

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 125.3 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 110 جنيهات إلى 140 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم السبت مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وأيضًا شملت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار المعلنة في أكتوبر الماضي؛ أسعار البيض لكن السعر المعلن غير متوافر في الأسواق خلال هذه الفترة، إذ بلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم السبت نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

 أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم السبت

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 148 جنيهًا إلى 149 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 139 إلى 140 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر من 150 إلى 151 جنيهًا.

أسعار البيض جملة في الشركات اليوم السبت

وعن سعر البيض جملة في الشركات اليوم السبت، تراوح سعر البيض الأبيض من 148 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكرتونة، سعر البيض الأحمر من 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا للكرتونة.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16-2-2024 في الدقهلية

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