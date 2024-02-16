أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر الفراخ البلدي يرتفع 5 جنيهات في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض في السوق اليوم الجمعة، تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية

يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في أكتوبر الماضي تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، التي تضمنت الدواجن والبيض، لكن أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية غير متوفرة في الأسواق.

وعن أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن المجمدة في المجازر ضمن المبادرة الحكومية نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الجمعة، فبلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 93 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعر الفراخ البيضاء من 103 إلى 110 جنيهات للمستهلك.

بينما تراوح سعر الدواجن الساسو أو البلدي نحو 109 جنيهات في المزرعة مقابل 120 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الجمعة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تباينت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الجمعة، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 103.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 90 جنيهًا حتى 120 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الجمعة في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 126.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 105 جنيهات إلى 140 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الجمعة مع تطبيق المبادرة الحكومية

وأيضًا شملت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار المعلنة في أكتوبر الماضي؛ أسعار البيض لكن السعر المعلن غير متوافر في الأسواق خلال هذه الفترة، إذ بلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الجمعة نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الجمعة

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 148 جنيهًا إلى 149 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر من 150 إلى 151 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار البيض جملة في الشركات اليوم الجمعة

وعن سعر البيض جملة في الشركات اليوم الجمعة، فجاءت كالتالي:

سعر البيض الأبيض من 148 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض الأحمر من 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا للكرتونة.