أزمات تواجه قطاع الدواجن.. زيادة معدلات النفوق بسبب نقص اللقاحات.. والشعبة توضح تأثير ذلك على الأسعار في رمضان

أثار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق من مواصلة أسعار الدواجن في الارتفاع خلال الأيام المقبلة وخاصة في شهر رمضان 2024، مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والسلع الغذائية.

ارتفاع سعر البانية ليصل إلى 345 جنيهًا في إحدى سلاسل الغذاء

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع أسعار الدواجن لتصل إلى 140 جنيهًا للكيلو في عدد من المناطق، إضافة إلى ارتفاع سعر البانية ليصل إلى 345 جنيهًا في إحدى سلاسل الغذاء.

فهل تواصل أسعار الدواجن الارتفاع خلال الأيام المقبلة، وما هو سعر الدواجن في الأسواق، وما هي آخر التحركات الحكومية لمواجهة ارتفاع سعر الفراخ في الأسواق؟

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أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

طرح الدواجن بـ 105 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية

وبدأ الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريح لـ «فيتو»، بالحديث عن التحركات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، وتوفير الدواجن للمواطنين بأسعار مناسبة، كاشفًا عن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها دواجن مغلفة ومعبأة منها المستورد ومن الإنتاج المحلي بسعر من 100 إلى 105 جنيهات.

طرح الشركة القابضة للدواجن بسعر 105 جنيهات سعر ممتاز في ظل ارتفاع أسعار الدواجن

وأثنى «السيد» على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لسلعة الدواجن المعبأة بسعر 105 جنيهات، الذي يعد سعرًا ممتازًا في ظل ارتفاع أسعار الدواجن المحلية المعبأة التي تصل إلى سعر 135 و140 جنيهًا، وأن طرح الدواجن في المجمعات الإستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين شيء جيد، ويؤكد مساعي الحكومة الجادة في توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

قطاع الدواجن يمر حاليًا بالعديد من الأزمات المزمنة التي تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من الحكومة

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يمر بالعديد من الأزمات المزمنة حاليًا التي تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من الحكومة، التي منها زيادة عدد نفوق الدواجن في المزارع متأثرة بنقص اللقاحات والأمصال مع زيادة الأمراض في فصل الشتاء، حيث أن نسبة زيادة نفوق الدواجن ارتفعت خلال الفترة الحالية من 5 و10% لتصل إلى 15 و20% في المزارع،.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فيتو

مع فصل الشتاء تبدأ الأمراض الوبائية في الظهور والانتشار في المزارع

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن مع فصل الشتاء تبدأ الأمراض الوبائية في الظهور والانتشار في المزارع، لكن الوقاية كفيلة بتقليل ضرر الفيروسات والأمراض، لكن مع إصابة الدواجن بالمرض يجب معالجته ومواجهته بالأدوية والأمصال واللقاحات، وطالما هناك عجز فيها تزيد نسبة النفوق.

مشكلات تواجه قطاع الثروة الداجنة خلال فصل الشتاء الحالي

وتابع: أن من المشكلات التي واجهت مربي الثروة الداجنة خلال فصل الشتاء الحالي؛ مشكلة التدفئة وذلك بسبب عدم توافر السولار والغاز للمزارع، الأمر الذي أدى إلى وجود مشكلة في تدفئة الدواجن مع عدم استعداد بعض المزارع لمشكلات الشتاء وتطبيق الأمن الحيوي بدقة متناهية، الأمر الذي أدي إلى دخول بعض الأمراض، ولا يوجد أدوية بيطرية تصد المرض أو تمنعه فأصبحت هناك مشكلة مزمنة.

عدم دخول مجموعة كبيرة من المربين في دورات إنتاجية ضمن موسم شهر رمضان

وأوضح أن العجز في كميات الأمصال واللقاحات سببه الرئيسي عدم توافر الدولار وشح الاستيراد وهذه مشكلة رئيسية أدت إلى عدم دخول مجموعة كبيرة من المربين في دورات إنتاجية ضمن موسم شهر رمضان 2024، بالرغم من أن موسم رمضان معروف في القطاع بأنه موسمًا لصغار المنتجين.

أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

40% من المربين توقفوا عن الإنتاج وخرجوا من المنظومة

وأضاف «السيد» أن واقع صناعة الدواجن حاليًا في مصر؛ هو أن نحو 40% من مربي الدواجن كانوا خارج المنظومة خلال الشهور الماضية، وكانوا يأملون في استقرار أوضاع القطاع التي منها سعر الأعلاف حتى يدخلون في دورة إنتاجية جديدة لشهر رمضان، وذلك لضمان هامش ربح خلال شهر رمضان الذي يعد موسمًا رئيسيًا للدواجن، لكن عندما اصتدم المربين بالمشكلات المتواجدة في القطاع التي تتضمن ارتفاع أسعار الأعلاف وعجز الكميات المتوفرة من اللقاحات والأمصال، فقرروا عدم الدخول في دورة إنتاجية جديدة وتوقفوا عن الإنتاج.

أسباب توقف عدد من المربين عن الإنتاج والدخول في دورة شهر رمضان

وتابع: أن أسباب توقف عدد من المربين عن الإنتاج يرجع إلى الخوف من الخسائر أو زيادة نسبة النافق، أو أن التكلفة تكون مرتفعة مقارنة بالسعر المتواجد مع آليات العرض والطلب، لذلك مازال لدينا نسبة الـ 60% من مربي الدواجن هم الذين داخل المنظومة حاليًا.

هل يتأثر موسم شهر رمضان بعدم عمل قطاع الدواجن بكامل طاقته؟

وردًا على سؤال بشأن تأثر موسم رمضان بعدم عمل قطاع الدواجن بكامل طاقته، قال «السيد»: أنا أرى أن الإنتاج الحالي من الدواجن للمربين داخل المنظومة يصل إلى حد الإكتفاء الذاتي الجيد من الدواجن، نظرًا لقلة القدرة الشرائية للمواطنين، متوقعًًا زيادة الطلب على شراء الدواجن مع حلول شهر رمضان بنسبة 15%.

أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن ستنخفض في الأسواق حال توفير الأعلاف بسعر مناسب

وقال «السيد»، إن كيلو الفراخ البيضاء الطازجة يصل للمستهلك بسعر يتخطى الـ 105 جنيهات، ولا يمكن التوقع بأسعار الدواجن وبيض المائدة في شهر رمضان المقبل، لأن الأمر يعتمد على مدى توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وغير مرتفعة، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن ستنخفض في الأسواق، في حالة توفير الأعلاف من الذرة والصويا بسعر مناسب.

أسعار الدواجن ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الدواجن ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، في السطور الآتية:

بلغ سعر كيلو الفراخ الطازجة في السلاسل الغذائية نحو 139.95 جنيه.

بلغ سعر كيلو أوراك / دبوس دجاج نحو 109.95 جنيه.

بلغ سعر قوانص فراخ طازجة نحو 144.95 جنيه للكيلو.

بلغ سعر كبدة دجاج نحو 149.95 جنيه للكيلو.

أسعار هياكل وأجنحة الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام نحو 169.95 جنيه.

بلغ سعر أجنحة دجاج نحو79.95 جنيه.

بلغ سعر دبوس فراخ نحو 149.95 جنيه.

بلغ سعر شيش طاووق طازج نحو 214.95 جنيه.

أسعار الدواجن ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر البانيه/ فيليه دجاج نحو 249.95 جنيه.

بلغ سعر دجاجة كاملة مجمدة نحو 184.95 جنيه.

بلغ سعر دجاجة كاملة وزن 1.5 كيلو نحو 293.92 جنيه.

تراوح سعر أجنحة دجاج كبيرة الحجم من 110.95 جنيه إلى 116.95 جنيه.

أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر شيش دجاج مجمد نحو 278.95 جنيه.

بلغ سعر دجاجة كاملة وزن نصف كيلو نحو 91.97 جنيه.

بلغ سعر دبابيس دجاج متبلة نحو 79.97 جنيه لعبوة نصف كيلو.

بلغ سعر دجاج إسكالوب بالبقسماط نحو 153.47 جنيه لوزن النصف كيلو.