الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الثلاثاء 7-11-2023، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، وارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي  بنحو 5 جنيهات، واستقرار أسعار البيض خارج مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، فيما استقرت سعر الكتكوت،  فضلًا عن انخفاض أسعار الأعلاف.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الثلاثاء

 سجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الثلاثاء

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

 

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

 

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الثلاثاء، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الثلاثاء، تراوح سعر الفراخ البيضاء 68 جنيهًا في المزرعة، و78 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 97 إلى 98 جنيهًا في المزرعة مقابل 109 جنيهات للمستهلك.

 

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 76.4 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو  115 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 80 جنيهًا إلى  135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الثلاثاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

 

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الثلاثاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 120 جنيهًا إلى 123 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 122 إلى 125 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.

 

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 29500 جنيه، علف صويا 46% بسعر 31500 جنيه، كسب صويا بسعر 31500 جنيه.

 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الثلاثاء، سجل علف بادي 23% بسعر 23450 جنيهًا،علف ناهي 19 % سعر 23300 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر  23400 جنيهًا.

 

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الثلاثاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 27 جنيهًا إلى 27.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا،  كتكوت ساسو سعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه.

 

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كتكوت هجين  سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 10 جنيهات إلى 11  جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل كتكوت أربو سعر 35 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 30 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 32 إلى  32.5 جنيه، كتكوت كب بسعر 35.5 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

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تباين آراء خبراء الثروة الداجنة بشأن ارتفاع سعر الكتكوت لـ 37 جنيهًا.. غرفة القاهرة: الزيادة غير مبررة.. وتجارية الجيزة: الاستيراد ليس الحل

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء7-11-2023 في قنا

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