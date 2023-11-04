السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

 أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت 4-11-2023، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء وأسعار البيض مقابل تباين سعر الكتكوت، فضلًا عن استقرار أسعار الأعلاف.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم السبت

 وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم السبت

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم السبت 4 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم السبت

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم السبت مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم السبت، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم السبت، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 66 جنيهًا في المزرعة، ومن 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 88 إلى 90 جنيهًا في المزرعة مقابل 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 78.7 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 119.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 110 جنيهات إلى  135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم السبت مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم السبت نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم السبت

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 125 جنيهًا إلى 126 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 127 إلى 128 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14400 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13400 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 30 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 32 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم السبت، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21500 جنيهًا إلى 21690 جنيه،علف ناهي 19 % سعر من 21350 جنيهًا إلى 21440 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر من 21450 جنيها إلى 21575 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم السبت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 28 إلى 34.5 جنيه، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 29 جنيهًا إلى 29.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا،  كتكوت ساسو سعر من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت هجين  سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه،  كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، سجل كتكوت أربو سعر 31 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 35 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 29.5 إلى  31 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 33 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 34 جنيهًا.

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استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت4-11-2023 في قنا

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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4-11-10-2023 في الدقهلية

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