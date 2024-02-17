أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16-2-2024 في الدقهلية

أسعار الدواجن والبيض في السوق اليوم السبت تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض

وتنشر فيتو أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية

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أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية

أسعار الدواجن الحية والمجمدة ، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 80 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 80 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 100 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 90 جنيهًا إلى 103 جنيهات في المزرعة، فيما يتراوح سعر الفراخ البيضاء 98 جنيهًا للمستهلك.

بينما تراوح سعر الدواجن الساسو أو البلدي من 107 إلى 108 جنيهات في المزرعة مقابل 118 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن الدواجن البيضاء والبلدي ، اليوم، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 98.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 74 جنيهًا حتى 100 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 120.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء من 90 جنيهًا إلى 100 جنيه، وذلك وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 148 إلى 149 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأبيض من 146 جنيهًا إلى 147 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 144 إلى 145 جنيهًا.

أسعار البيض جملة

وتراوح سعر البيض الأبيض جملة في الشركات اليوم من 146 جنيهًا إلى 147 جنيهًا للكرتونة، فيما تراوح سعر البيض الأحمر من 148 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكرتونة.