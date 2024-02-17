السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

مرتضى منصور يتقدم للنقض بطلب تصالح بينه وبين مدير الجهاز المركزي للمحاسبات

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بطلب التصالح الذي تم بينه وبين لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك إلي محكمة النقض التي تنظر  حبسه 6 شهور مع النفاذ.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس  202، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

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واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.


وأحيل المتهم الى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت محكمة النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتم ترحيله في ذات اليوم إلى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبة الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.

 

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