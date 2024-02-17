خريطة التلاوات المجودة على إذاعة القرآن الكريم اليوم السبت
تذيع إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم السبت الموافق 7 شعبان، باقة من التلاوات القرآنية المجودة لكبار القراء بدأت بشعائر صلاة الفجر القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف والمبتهل الشيخ طارق عبدالرحمن فهمى تقديم الاذاعي إسلام الملاح.
أما تلاوة الساعة 40: 6 (ص) فقد تلاوة الشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف 5ق
والساعة 00: 7 (ص) تلاوها الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
00: 8 (ص) تلاوة الشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة الجاثية 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ /محمد الصيفى وماتيسرمن سورتى الرحمن/ الواقعة 15 ق
17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود أبوالحجاج وما تيسرمن سورة الفرقان 15ق
42: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسرمن سورة الفتح10ق
14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عطية حسب وما تيسرمن سورة فاطر 30ق
30: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / حجاج الهنداوى وما تيسرمن سورة الأنبياء 30ق
14:10 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة النساء 15ق
16:42 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق
00: 17 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورة يس 29ق
17:50( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / على حجاج السويسى وماتيسرمن سورة المجادلة 30ق
08: 19 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد هليل وماتيسرمن سورة الأعراف 15ق
19:28( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وماتيسرمن سورة الأحزاب 10ق
19:48( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /مصطفى إسماعيل وماتيسرمن سورتى الغاشية والفجر 15ق
21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سور غافر/ البلد/ القارعة45ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور
وماتيسرمن سورة الشورى 15ق
22:50( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود عبدالحكم وماتيسرمن سورة الفجر 10ق
17: 23 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود على البنا وماتيسرمن سورتى الفرقان / قصار السور 42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /السيد متولى عبدالعال وماتيسرمن سورتى الأنبياء/ الحج 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ /كامل نوار وماتيسرمن سورة الحجر 15ق
03:33(بعد منتصف الليل) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسرمن سورة إبراهيم 45ق
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