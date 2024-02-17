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ثقافة وفنون

خريطة التلاوات المجودة على إذاعة القرآن الكريم اليوم السبت

إذاعة القرآن الكريم
إذاعة القرآن الكريم

تذيع إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم السبت الموافق 7 شعبان، باقة من التلاوات القرآنية المجودة لكبار القراء بدأت بشعائر صلاة الفجر  القارئ الشيخ  فاروق أحمد ضيف والمبتهل الشيخ   طارق عبدالرحمن فهمى تقديم الاذاعي إسلام الملاح.


أما تلاوة الساعة 40: 6 (ص) فقد تلاوة الشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف   5ق
 

والساعة 00: 7 (ص) تلاوها  الشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق


00: 8 (ص) تلاوة الشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى  وما تيسر من سورة الجاثية 30 ق
 

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44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ /محمد الصيفى وماتيسرمن سورتى الرحمن/ الواقعة     15 ق
 

17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود أبوالحجاج وما تيسرمن سورة الفرقان   15ق
 

42: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسرمن سورة الفتح10ق
 

14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عطية حسب وما تيسرمن سورة  فاطر  30ق
 

30: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / حجاج الهنداوى  وما تيسرمن سورة الأنبياء   30ق
 

14:10 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورة النساء 15ق
 

16:42 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى  وما تيسر من سورة الأنعام   15 ق
 

00: 17 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وماتيسرمن  سورة يس     29ق
 

17:50( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / على حجاج السويسى وماتيسرمن سورة المجادلة  30ق
 

08: 19 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد هليل وماتيسرمن سورة الأعراف    15ق
 

19:28( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وماتيسرمن سورة الأحزاب   10ق
 

19:48( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /مصطفى إسماعيل  وماتيسرمن سورتى الغاشية والفجر    15ق
 

21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سور غافر/ البلد/ القارعة45ق
 

22:15( قرآن بعد العشاء)  تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور
وماتيسرمن سورة الشورى   15ق
22:50( قرآن بعد العشاء)  تلاوة للشيخ /محمود عبدالحكم وماتيسرمن سورة الفجر   10ق
 

17: 23 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود على البنا  وماتيسرمن سورتى الفرقان  / قصار السور   42ق
 

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /السيد متولى عبدالعال وماتيسرمن سورتى الأنبياء/ الحج    44ق
 

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ /كامل نوار  وماتيسرمن سورة الحجر 15ق
 

03:33(بعد منتصف الليل) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسرمن سورة إبراهيم   45ق
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إذاعة القرآن الكريم التلاوات القرآنية لكبار القراء

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