الأوقاف تعقد مجلس الحديث الثالث عشر لشرح كتاب “الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار”

أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة.

قراءة كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار

حيث تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي، غدًا الأحد الموافق 18/ 2/ 2024م، عقب صلاة العصر، بداية من كتاب: أذكار النكاح وما يتعلق به. وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

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1- أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

2- أ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

3- أ.د.م/ أحمد رزق درويش محمد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

4- أ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

إجازات الحديث من وزارة الأوقاف

مع منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم، وسنعلن تباعًا ولاحقًا مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان 1445هــ بإذن الله تعالى.