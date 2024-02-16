تضم قيادات الوزارة، الأوقاف تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أعمال شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 16/ 2/ 2024م تشكيل لجنة الإعداد لشهر رمضان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعضوية كل من:

لجنة متابعة أعمال شهر رمضان

1. الدكتور أيمن أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

2. الشيخ/ السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

3. الشيخ/ صبري ياسين دويدار - رئيس مجموعة الاتصال السياسي.

4. مجدي أبو عيد - مدير عام الشئون الهندسية.

5. الشيخ/ أحمد عبد المنعم - مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

6. الدكتور محمد نصار - مدير عام المساجد - عضوًا وأمينًا لسر اللجنة.

Advertisements



ويهدف ذلك لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد لشهر رمضان المبارك من حيث ما يحتاج إلى صيانة عاجلة وحملة نظافة كاملة للمساجد، وتكثيف الدروس الدعوية والمقارئ القرآنية، مع تخصيص ثلاث جوائز لأفضل المديريات إعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أيام عن إنجازاتها وأعمالها.

مساجد ختم القرآن الكريم

وأعلنت وزارة الأوقاف استقبال مساجد مصر الكبرى شهر شعبان هذا العام بختم القرآن الكريم من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التي تقوم بختم القرآن بالتوازي الساعة العاشرة صباحا وستكون مفتوحة لمشاركة الجمهور أيضا لمن يرغب في المشاركة بالانضمام إليها.

وجاءت المساجد على النحو التالي:

مسجد الإمام الحسين قراءة الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن الكريم.

مسجد الاستقامة بميدان الجيزة قراءة الجزء الثالث والجزء الرابع من القرآن الكريم

مسجد النصر بالمنصورة قراءة الجزء الخامس والجزء السادس من القرآن الكريم

مسجد الأحمدي بطنطا قراءة الجزء السابع من القرآن الكريم

مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية قراءة الجزء الثامن من القرآن الكريم.

مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا قراءة الجزء التاسع من القرآن الكريم.

مسجد البقلي بأسيوط قراءة الجزء العاشر من القرآن الكريم.

مسجد الفولي بالمنيا قراءة الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم.

مسجد العارف بالله بسوهاج قراءة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم.

مسجد النصر بالعريش قراءة الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم.

مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف قراءة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم.

مسجد الرحمة بدمياط قراءة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم.

مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية قراءة الجزء السادس عشر من القرآن الكريم.

مسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق كفر الشيخ قراءة الجزء السابع عشر من القرآن الكريم.