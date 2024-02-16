الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

"تحويل القبلة دروس وعبر".. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة القادمة،
خطبة الجمعة القادمة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة القادمة، تحت عنوان “تحويل القبلة دروس وعبر”.

 

 كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق عن موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان المبارك لعام 1445 هجريًا وجاءت على النحو التالي:

خطب شهر شعبان

أولًا: خطب شهر شعبان 1445 هـــ 
الجمعة الأولى: حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
الجمعة الثانية: تحويل القبلة دروس وعبر.
الجمعة الثالثة: مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.
الجمعة الرابعة: يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

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خطب شهر رمضان

ثانيًا: خطب شهر رمضان 1445 هـــ 
الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.
الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.
الجمعة الثالثة: أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان.
الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد.

 

مساجد ختم القرآن الكريم
أعلنت وزارة الأوقاف استقبال مساجد مصر الكبرى شهر شعبان هذا العام بختم القرآن الكريم من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التي تقوم بختم القرآن بالتوازي الساعة العاشرة صباحا وستكون مفتوحة لمشاركة الجمهور أيضا لمن يرغب في المشاركة بالانضمام إليها.

 

وتشمل القائمة المساجد التالية: 
مسجد الإمام الحسين قراءة الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن الكريم. 
مسجد الاستقامة بميدان الجيزة قراءة الجزء الثالث والجزء الرابع من القرآن الكريم 
مسجد النصر بالمنصورة قراءة الجزء الخامس والجزء السادس من القرآن الكريم 
مسجد الأحمدي بطنطا قراءة الجزء السابع من القرآن الكريم 
مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية قراءة الجزء الثامن من القرآن الكريم.  
مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا قراءة الجزء التاسع  من القرآن الكريم.
مسجد البقلي بأسيوط قراءة الجزء العاشر من القرآن الكريم.
مسجد الفولي بالمنيا  قراءة الجزء الحادي عشر  من القرآن الكريم.
مسجد العارف بالله بسوهاج قراءة الجزء الثاني عشر  من القرآن الكريم.
مسجد النصر بالعريش قراءة الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم.
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف قراءة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم.
مسجد الرحمة بدمياط قراءة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم. 
مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية قراءة الجزء السادس عشر من القرآن الكريم. 
مسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق كفر الشيخ  قراءة الجزء السابع عشر من القرآن الكريم. 
مسجد الفتح بالزقازيق بالشرقية قراءة الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم. 
مسجد ناصر ببنها بالقليوبية  قراءة الجزء التاسع  عشر من القرآن الكريم. 
مسجد صلاح الدين بأشمون بالمنوفية قراءة الجزء العشرين من القرآن الكريم. 
مسجد التوبة بدمنهور بالبحيرة قراءة الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم. 
مسجد العوام بمطروح قراءة الجزء الثاني والعشرين من القرآن الكريم. 
مسجد الصحابة بجنوب سيناء قراءة الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد المينا بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر قراءة الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد العباسي ببور سعيد قراءة الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم. 
مسجد الأربعين بالسويس قراءة الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة بالوادي الجديد قراءة الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم. 
مسجد المطار بأسوان قراءة الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد الشيخ هاشم بالأقصر قراءة الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد أبو داوود بالفيوم قراءة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.

وتكون هذه المقارئ بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة وفق ترتيب كل مديرية.


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وزارة الأوقاف خطبة الجمعة القادمة تحويل القبلة خطب شهر شعبان خطب شهر رمضان الأوقاف

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