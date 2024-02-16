أخبار الحوادث اليوم: وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة لمطار القاهرة.. واستعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء ومن أهمها:

أكد محمد مجدي شقيق مريم مجدي ضحية القتل غدرا على يد زوجها في سويسرا، وصول جثمانها إلى مطار القاهرة.

وكانت حالة من الحزن سادت محافظة الدقهلية، بعد العثور على جثمان مريم مجدي ابنة مركز شربين، مقتولة في إحدى البحيرات بدولة سويسرا، وذلك بعد تغيبها لمدة عشرة أيام، حيث كانت في مهمة لاستعادة ابنتيها اللتين تم اختطافهما من قبل زوجها السابق، ويحمل الجنسية السويسرية.

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شيع أهالي قرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط مساء اليوم الجمعة وسط حالة من الحزن والأسى وأصوات العويل جثمان الشاب أحمد مصطفى العريس الذي توفي قبل زفافه بساعتين في نفس يوم ميلاده بعدما أوصل عروسته للكوافير وعاد المنزل لارتداء بدلة العرس.

تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني مر بوفاة شاب في شقته قبل زفافه بساعة والعثور عليه جثة هامدة.

تواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه، ووجهت النيابة لها عدة اتهامات على رأسها، أن سوزي الأردنية سبّت والدها على الهواء مباشرة في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة.. أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن.. كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا.. لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية،عن ضبط (40) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي (15 مليون جنيه).

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، وذلك من خلال التواجد الأمنى المكثف بكافة الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقامت أجهزة الوزارة بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة (سيارات الإغاثة - الدفع الرباعى - الأوناش المرورية) لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق..

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة.

وأسفرت تلك الجهود عن بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن الدقهلية عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة على موقع "فيس بوك" متضمنًا تعرض شقة إحدى السيدات للسرقة بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بسرقة "مبالغ مالية ومحتويات شقة" بالإسكندرية.

لقى عامل مصرعه وأصيبت سيدة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمحافظة قنا وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من السيطرة على الموقف.

تلقى مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

