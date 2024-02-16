الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعدد من المحافظات

استعدادات أمنية مكثفة
استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس،فيتو

 أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، وذلك من خلال التواجد الأمنى المكثف بكافة الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.
  


وقامت أجهزة الوزارة بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة (سيارات الإغاثة - الدفع الرباعى - الأوناش المرورية) لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق..

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كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار. 
  
 وقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين.. الأمر الذى لاقى استحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية.

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