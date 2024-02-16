الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

بقيمة 15 مليون جنيه، ضبط 40 قضية اتجار بالنقد الأجنبي

ضبط 40 قضية اتجار
ضبط 40 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 15 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة  الماضية،عن ضبط (40) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي (15 مليون جنيه).  
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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