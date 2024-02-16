أهالي بني مر بأسيوط يشيعون جثمان عريس توفي قبل زفافه بساعتين

شيع أهالي قرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط مساء اليوم الجمعة وسط حالة من الحزن والأسى وأصوات العويل جثمان الشاب أحمد مصطفى العريس الذي توفي قبل زفافه بساعتين في نفس يوم ميلاده بعدما أوصل عروسته للكوافير وعاد المنزل لارتداء بدلة العرس.

بلاغ بالواقعة



تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني مر بوفاة شاب في شقته قبل زفافه بساعة والعثور عليه جثة هامدة.

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وفاة عريس قبل زفافه



وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة مركز الفتح لموقع البلاغ وتبين وفاة الشاب أحمد مصطفى أبو العيون مقيم قرية بني مر بمنزله مختنقا متأثرا ببخار الماء أثناء الحموم ويتحول الفرح إلى مأتم.



وقال أهل الشاب إن أمس كانت ليلة حنته واليوم الجمعة موعد زفافه وبعدما أوصل عروسه للكوافير ظهر اليوم عاد للمنزل وكان يستعد لفرحه ولكنه تأخر كثيرا داخل شقته وعند البحث عنه عثروا عليه داخل الحمام مختنقا ببخار الماء قبل إتمام فرحه.



تم نقل الجثة وأمرت النيابة العامة بتسليمها لذويه بعد عرضه على الطبيب الشرعي والتأكد من سبب الوفاة بالاختناق من وعدم وجود أي شبهة جنائية حول الحادث وشيع الأهالي جثمانه لدفنه بمقابر العائلة بعد أداء صلاة الجنازة عليه مساء اليوم.



وانتشر خبر وفاة الشاب وسادت حالة من الحزن بين الأهالي ورواد فيس بوك وخاصة أن يوم وفاته صادف يوم زفافه وهو نفسه يوم ميلاده.

وقال صديق الشاب أحمد مصطفى ويدعى إمام إن الفقيد عاد مؤخرا من عمله بإيطاليا بعد 11 سنة غربة ويتسم بالخلق والاستقامة بين أهالي قريته، لافتا إلى تأثر القرية وحزنها على الشاب الذي لم تكتمل فرحته وتحول الفرح إلى مأتم.

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