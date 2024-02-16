الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أهالي بني مر بأسيوط يشيعون جثمان عريس توفي قبل زفافه بساعتين

العريس أحمد الذي
العريس أحمد الذي توفي قبل زفافه بأسيوط، فيتو

شيع أهالي قرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط مساء اليوم الجمعة وسط حالة من الحزن والأسى وأصوات العويل جثمان الشاب أحمد مصطفى العريس الذي توفي قبل زفافه بساعتين في نفس يوم ميلاده بعدما أوصل عروسته للكوافير وعاد المنزل لارتداء بدلة العرس.

 

بلاغ بالواقعة 


تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني مر بوفاة شاب في شقته قبل زفافه بساعة والعثور عليه جثة هامدة.

Advertisements

 

وفاة عريس قبل زفافه 


وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة مركز الفتح لموقع البلاغ وتبين وفاة الشاب أحمد مصطفى أبو العيون مقيم قرية بني مر بمنزله مختنقا متأثرا ببخار الماء أثناء الحموم ويتحول الفرح إلى مأتم.

 


وقال أهل الشاب إن أمس كانت ليلة حنته واليوم الجمعة موعد زفافه وبعدما أوصل عروسه للكوافير ظهر اليوم عاد للمنزل وكان يستعد لفرحه ولكنه تأخر كثيرا داخل شقته وعند البحث عنه عثروا عليه داخل الحمام مختنقا ببخار الماء قبل إتمام فرحه.

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

قانوني يكشف عن مصير أصدقاء عريس العياط بعد هروبهم من مسرح الجريمة وترك جثته في الزراعات

 


تم نقل الجثة وأمرت النيابة العامة بتسليمها لذويه بعد عرضه على الطبيب الشرعي والتأكد من سبب الوفاة بالاختناق من وعدم وجود أي شبهة جنائية حول الحادث وشيع الأهالي جثمانه لدفنه بمقابر العائلة بعد أداء صلاة الجنازة عليه مساء اليوم.


وانتشر خبر وفاة الشاب وسادت حالة من الحزن بين الأهالي ورواد فيس بوك وخاصة أن يوم وفاته صادف يوم زفافه وهو نفسه يوم ميلاده.

وقال صديق الشاب أحمد مصطفى ويدعى إمام إن الفقيد عاد مؤخرا من عمله بإيطاليا بعد 11 سنة غربة ويتسم بالخلق والاستقامة بين أهالي قريته، لافتا إلى تأثر القرية وحزنها على الشاب الذي لم تكتمل فرحته وتحول الفرح إلى مأتم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط أداء صلاة الجنازة الدوري المصري اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط أمن أسيوط صلاة الجنازة قرية بني مر محافظة اسيوط وفاة عريس قبل فرحه بساعتين وفاة عريس بأسيوط مصرع عريس بأسيوط مصرع عريس قبل فرحه

مواد متعلقة

إحالة 28 طبيبا وممرضا تغيبوا عن العمل بمستشفيات أسيوط للتحقيق

جامعة أسيوط تطلق مشروعا بحثيا بالتعاون مع كارديف ميتروبوليتان

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بأسيوط (فيديو)

جامعة أسيوط تستقبل لجنة التعليم العالى لبحث اعتماد لائحة كلية العلوم والتكنولوجيا

مش هنشتري دباديب، ركود بمحال هدايا الفلانتين في أسيوط بسبب ارتفاع الأسعار (فيديو)

ضمن الموجة 22.. تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد معرض منتجات الأسر المنتجة بالديوان العام (صور)

شبهة جنائية، مصرع شاب كفيف سقط من الطابق العاشر بأسيوط

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

صحيفة أمريكية: مصر تمضي في خطط الطوارئ لتجنب طوفان من اللاجئين عبر حدودها

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية