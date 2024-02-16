زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

عمت حالة من الحزن بين أهالي محافظة أسيوط اليوم الجمعة بعد انتشار خبر وفاة عريس قبل زفافه بساعتين في نفس يوم ميلاده بعدما أوصل عروسه للكوافير، وعاد المنزل لارتداء بدلة الزفاف وفجأة تحول الحفل إلى مأتم.

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وفاة عريس قبل زفافه بأسيوط



تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني مر بوفاة شاب في شقته قبل زفافه بساعتين والعثور عليه جثة هامدة.



وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة مركز الفتح لموقع البلاغ وتبين وفاة الشاب أحمد مصطفى أبو العيون مقيم قرية بني مر بمنزله مختنقا متأثرا ببخار الماء أثناء الحموم.

أوصل عروسه للكوافير وعاد ليتوفي في شقته



وقال أهل الشاب إن اليوم الجمعة زفافه وبعدما أوصل عروسه للكوافير ظهر اليوم عاد للمنزل وكان يستعد لفرحه ولكنه تأخر كثيرا داخل شقته وعند البحث عنه عثروا عليه داخل الحمام مختنقا ببخار الماء قبل اتمام فرحه.



تم نقل الجثة وأمرت النيابة العامة بتسليمها لذويه بعد عرضه على الطبيب الشرعي والتأكد من سبب الوفاة بالاختناق من وعدم وجود أي شبهة جنائية حول الحادث.



وانتشر خبر وفاة الشاب وسادت حالة من الحزن بين الأهالي ورواد فيس بوك وخاصة أن يوم وفاته صادف يوم زفافه وهو نفسه يوم ميلاده وانتشر هاشتاج #عريس_في_لجنة.

وقال صديق الشاب أحمد مصطفى ويدعي إمام أن الفقيد عاد مؤخرا من عمله بإيطاليا بعد 11 سنة غربة ويتسم بالخلق والاستقامة بين أهالي قريته،لافتا إلى تأثر القرية وحزنها على الشاب الذي لم تكتمل فرحته وتحول الفرح إلى مأتم.

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