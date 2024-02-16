الأمن العام يضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأسلحة النارية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة.

وأسفرت تلك الجهود عن بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن الدقهلية عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).



وفى مديرية أمن الفيوم ؛ ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة ).



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وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة الباجور، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,400 كيلو جرام – كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين، الآيس "- فرد محلى وعدد من الطلقات - سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس).



وفى مديرية أمن قنا؛ ضبط (عاطل" له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دشنا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – بندقية آلية و12 خزينة وعدد من الطلقات ) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (800 ألف جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.