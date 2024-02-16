رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

خطف شاب في الكويت أنظار الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدا أحد أكثر عرسان العالم فرحًا وتفاعلًا في يوم زفافه.

الزفاف الأكثر تفاعلا

وظهر العريس بزيه الكويتي التقليدي الشائع في كل دول الخليج العربي، في مقطع فيديو خلال حفل زفافه، يرقص بحرارة واندماج كبيرين مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء الذين حضروا الحفل.

فيديو / معرس يخطف الاضواء وعدسات الكاميرات اثناء دخوله لحفل زفافه راقصًا قاعة الافراح وقلبه مملوء بالفرح وسط ابتسامة الحضور. pic.twitter.com/VLpLAaYGe5 — المجلس (@Almajlliss) February 16, 2024



ولفتت سعادة العريس غير التقليدية، واستغراقه في الرقص على أنغام أغنية اش عليه من الناس الشهيرة في المناسبات، أنظار الكثيرين وتعليقاتهم المختلفة، بعدما نشر حساب إخباري محلي مقطع الفيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

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وقال حساب "المجلس" الإخباري الكويتي إن الفيديو لعريس خطف الأضواء وعدسات الكاميرات أثناء دخوله حفل زفافه راقصًا في قاعة الأفراح، وقلبه مملوء بالفرح وسط ابتسامة الحضور، من دون مزيد من التفاصيل عن هوية الشاب.

وشوهد الفيديو نحو نصف مليون مرة في غضون ساعات قليلة، بينما تنوعت مئات التعليقات بين معجب بفرح الشاب واندماجه، وبين منتقد يطالب العريس بأن يكون أقل حماسًا، فيما تمنى كثيرون أن تستمر قصة زواجه بالفرح.