النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع أسمنت بكورنيش النيل فى المعادي
انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع أسمنت بمنطقة كورنيش النيل بمنطقة المعادى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أسمنت بكورنيش النيل بالمعادى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب حريق بخزان مازوت وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.
وتبين أنه اثناء قيام احدي معدات بهدم خزان مازوت من الخرسانه حدث شرز اسفر عن اشتعال النيران ببقايا المازوت بالخزان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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