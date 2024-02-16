الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

غدا، نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

تنظر محكمة النقض غدا السبت، أولى جلسات  الطعن المقدم من  المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أدائها عملها وفحص ملفات وميزانية النادي.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي بالسبّ على "خيري"، كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20 ألف جنيه.

واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.

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وأحيل المتهم الى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت محكمة النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، وتم ترحيله فى ذات اليوم إلى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبة الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.

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محكمة النقض المستشار مرتضي منصور نادي الزمالك الجهاز المركزى للمحاسبات

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