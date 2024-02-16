حماره أكل من برسيم المتهمين، محاكمة 4 أشقاء قتلوا شابا بأوسيم غدا

تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص، أشقاء متهمين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم، أن المتهمين، وهم إبراهيم.م، وأحمد.م، ومصطفى.م، ومحمد.م، في 23 يناير 2023، بدائرة قسم مركز أوسيم قتلوا المجني عليه محمد غريب، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وفأس، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوه سلفا الوصول إليه، وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه واستقرت الثانية بمؤخرة رأسه، وعقب سقوط المجني عليه أرضا، اعتدى المتهم الثاني والثالث على المجني عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

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وأضاف أمر إحالة المتهمين بقتل شاب أوسيم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء، وهي أزمة وفأس وماسورة وشوم، والمتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض على النحو المبين بالأوراق.

أقوال المتهم الأول في التحقيقات

وقال المتهم الأول أحمد. م. م 36 سنة ومقيم في بشتيل أوسيم، خلال التحقيقات: اللي حصل إننا اشترينا أرض بتمن قليل من ولاد غريب زكي، فهما عينهم على الحتة دي فيفضلوا يضايقوا فينا وحاسين أننا ضحكنا عليهم فيفضلوا يدخلوا الحمار بتاعهم في الأرض عندنا كل شوية، وحصلت مشاكل بسبب كده بس كانت بتتلم، وآخرهم ابنهم يوسف زكي ساب الحمار وقعد يشتم فينا وأبونا اتعصب على الولد الصغير.

وأكمل المتهم أحمد. م. م خلال أقواله: وامبارح أنا كنت في الوراق وإبراهيم كان في المحل ومصطفى كان جي من الأرض، ولما جينا لقينا زيدان عمال يشتم في الشارع ويقول ده بيت مفيهوش راجل، راح مصطفى أخويا كان معاه حتة عصايا ودخل عندهم راحوا نزلوا ضرب فيه فلقيت حتة حديدة خدتها عشان أعرف أدافع بيها عن نفسي وأحوش عن أخويا مصطفى، راح زيدان ضربني من ضهري على رأسي بالعصايا خرزانة، ومحمد كان بيضرب أخويا إبراهيم على رأسه بالعصايا، راح أخويا إبراهيم كان معاه أزمة حديد راح ضربه بيها على رأسه بعد ما محمد ضربه الأول، وروحنا نعمل محضر والحكومة خدتنا وده كل اللي حصل.

أقوال المتهم الثاني في التحقيقات

المتهم الثاني اعترف بارتكابه مع أشقائه للجريمة، قائلًا في التحقيقات: «اللي حصل إننا من فترة كبيرة اشترينا أرض بتمن قليل من ولاد زكي، وهما كانت عينهم على الحتة دي وفضلوا يدخلوا الحمارة بتاعتهم في الأرض عندنا كل شويه ويضايقوا فينا وحاسين إننا ضحكنا عليهم، وحصلت مشاكل بسبب كده بس كانت بتتلم.

وأضاف: ابنهم يوسف.ز ساب الحمارة وقعد يشتم فينا وأبونا اتعصب على الولد الصغير وقتها أنا كنت في الوراق وإبراهيم كان في المحل ومصطفى كان جاي من الأرض، ولما جينا لقينا زيدان عمال يشتم في الشارع ويقول: (ده بيت مفهوش راجل)، راح مصطفى أخويا كان معاه حته عصايا ودخل عندهم راحوا نزلوا ضرب فيه فلقيت حتة حديدة خدتها عشان أعرف أدافع عن نفسي وأحوش عن أخويا، راح (زيدان) ضربني على ضهري وراسي بالعصايا، و(محمد) كان بيضرب أخويا (إبراهيم) على راسه بالعصايا راح أخويا كان معاه أزمة حديد راح ضرب (محمد) على راسه بعد ما محمد ضربه الأول وبعدها جينا على القسم».

في السطور التالية سنعرض أقوال مجري التحريات في تلك الواقعة:

وما هو سبب نشوب تلك المشاجرة ؟

ج: توصلت تحرياتي السرية إلى أن المشاجرة نشبت بين طرفي الواقعة علشان الحمار بتاع عياله / غريب زكي نزلت أرض المتهمين وأكلت من البرسيم.

م: وهل يرقى ذلك السبب لنشوب مشاجرة فيما بينهم ؟

ج: توصلت تحرياتي السرية إلى أن هذا سبب المشاجرة اللي حصل بينهم فعلًا.

م: حدد لنا طرفي المشاجرة تحديدا ؟

ج: الطرف الأول هم كلٌ من / زيدان.غ ، والمتوفى / محمد.غ والطرف الثاني / أحمد.م، مصطفى.م، إبراهيم.م، ووالدهم محمد.م.

وما هي كيفية قيام المتهم / محمد مبروك بتحريض أولاده على ارتكاب الواقعة ؟

ج: توصلت تحرياتي السرية إلى أن أبوهم سالف الذكر قالهم لو مقتلتوش حد من عائله زكي (عليا الطلاق ما هتقعدوا في البيت).

س: وما التصرف الذي بدر من المتهمين آنذاك ؟

ج: توصلت تحرياتي السرية إلى أنهم قاموا بتنفيذ ما طلب منهم والدهم سالف الذكر وارتكبوا الواقعة.

س: وما الذي توصلت إليه تحرياتك تحديدا ؟

توصلت إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وهم كلٌ من ١- زيدان.غ ۲- محمد.غ وبين الطرف الثاني - أحمد.م محمد - مصطفى.م، وذلك بسبب نزول (دابة) ملك المدعو / محمد.غ لأرض الطرف الثاني بالخطأ وأكل برسيم خاص بهم وتدخل بعض أقاربهم وتم الفصل فيما بينهم.

وبتاريخ الواقعة وحال مشاهدة الطرفين بعضهم البعض حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة وقاموا بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب، وإحداث إصابة بعضهم البعض مستخدمين الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، وقيام الطرفين بالاستعانة ببعض أقاربهم في تلك الواقعة.

كما تواصلت التحريات إلى أن المتوفى إلى رحمة مولاه "محمد غريب" توفى عقب تلقيه العلاج بالمستشفى وقد حدثت وفاته بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۸.

وأشار مجري التحريات إلى أن المتسبب في وفاة المتوفى إلى رحمة مولاه هم كل من "إبراهيم محمد"، "مصطفى محمد"، "احمد محمد"، وكانت بحوزتهم سلاح أبيض - عصى شوم - ماسورة حديد.