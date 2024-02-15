أخبار الفن اليوم: برومو مسلسل فراولة لـ نيللي كريم.. ومفاجأة بشأن ضيوف رامز جلال في رمضان

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح برومو مسلسل “فراولة” للفنانة نيللي كريم.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

نشرت منصة واتش ات برومو مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم والذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2024 وتشارك فيه إلى جانبها نخبة من النجوم.

طرحت قناة MBC مصر بوستر جديدا لمسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي يعرض عبر شاشتها في شهر رمضان المقبل.

يواصل الفنان رامز جلال، تصوير برنامجه الجديد في دولة الإمارات بمدينة ألعاب كبرى، استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

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طرحت منصة واتش ات بوستر جديدا يجمع أبطال مسلسل صدفة ويتصدر البوستر الفنانة ريهام حجاج وخالد الصاوي.

طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “فن التغافل” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

انطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 74 من مهرجان برلين السينمائي، المقامة حاليا في قصر برليناله، وتستمر حتى يوم 25 فبراير، بمشاركة عدد كبير من الأفلام العالمية العربية.

يعرض في الوقت الحالي فيلم عادل مش عادل والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي وشيري عادل بدور العرض السينمائي.

يقدم فريق العرض المسرحي "مع الشغل والجواز" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، في تمام 1.30 مساء غد الجمعة، مشاركته ضمن فعاليات مهرجان إبداع للمسرح الغنائي والاستعراضي، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

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