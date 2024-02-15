الجمعة 16 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: برومو مسلسل فراولة لـ نيللي كريم.. ومفاجأة بشأن ضيوف رامز جلال في رمضان

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح برومو مسلسل “فراولة” للفنانة نيللي كريم.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

مسلسلات رمضان 2024، برومو مسلسل فراولة لنيللي كريم (فيديو)

 

نشرت منصة واتش ات برومو مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم والذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2024 وتشارك فيه إلى جانبها نخبة من النجوم.

 

مسلسلات رمضان 2024، بوستر جديد لمسلسل مي عمر "نعمة الأفوكاتو"

 

طرحت قناة MBC مصر بوستر جديدا لمسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي يعرض عبر شاشتها في شهر رمضان المقبل.

 

مفاجأة بشأن ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان 2024

 

يواصل الفنان رامز جلال، تصوير برنامجه الجديد في دولة الإمارات بمدينة ألعاب كبرى، استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

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مسلسلات رمضان 2024، بوستر جديد لمسلسل ريهام حجاج "صدفة"

 

 طرحت منصة واتش ات بوستر جديدا يجمع أبطال مسلسل صدفة ويتصدر البوستر الفنانة ريهام حجاج وخالد الصاوي.

 

سميرة سعيد تطرح أحدث أغنياتها "فن التغافل" (فيديو)

 

طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “فن التغافل” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

متظاهرون يقتحمون الحفل ومشاركة خاصة لدول الخليج، مشاهد من افتتاح مهرجان برلين السينمائي (فيديو)

 

انطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 74 من مهرجان برلين السينمائي، المقامة حاليا في قصر برليناله، وتستمر حتى يوم 25 فبراير، بمشاركة عدد كبير من الأفلام العالمية  العربية.

 

فيلم عادل مش عادل لأحمد الفيشاوي يحقق رقما صادما أمس الأربعاء

 

يعرض في الوقت الحالي  فيلم عادل مش عادل والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي وشيري عادل بدور العرض السينمائي. 

 

موعد عرض مسرحية "مع الشغل والجواز" ضمن مهرجان إبداع بوزارة الشباب والرياضة

 

 يقدم فريق العرض المسرحي "مع الشغل والجواز" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، في تمام 1.30 مساء غد الجمعة، مشاركته ضمن فعاليات مهرجان إبداع للمسرح الغنائي والاستعراضي، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين. 

 

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مسلسلات رمضان 2024، برومو مسلسل فراولة لنيللي كريم (فيديو)

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