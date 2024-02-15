مسلسلات رمضان 2024، بوستر جديد لمسلسل مي عمر "نعمة الأفوكاتو"

طرحت قناة MBC مصر بوستر جديدا لمسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي يعرض عبر شاشتها في شهر رمضان المقبل.

وتصدر البوستر بطلة العمل الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، والمسلسل من إخراج: محمد سامي.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة هي شخصية جديدة تقدمها مي لأول مرة في الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

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أبطال نعمة الأفوكاتو

ويشارك فى مسلسل نعمة الأفوكاتو عدد كبير من النجوم منهم مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

استمرار تصوير نعمة الأفوكاتو

ويواصل أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو بقيادة محمد سامي، تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الأستوديوهات بالقاهرة، حيث أعد المخرج محمد سامي جدول زمني مكثف للانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل في شهرين فقط، خاصة أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

ووضع محمد سامي ذلك الجدول رغم صعوبته حتي يستطيع تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، قبل أن تكون هناك بعض الآراء بتأجيل المسلسل إلي عام 2025.

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