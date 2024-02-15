الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مفاجأة بشأن ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان 2024

رامز جلال، فيتو
رامز جلال، فيتو

 رامز جلال، يواصل الفنان رامز جلال، تصوير برنامجه الجديد في دولة الإمارات بمدينة ألعاب كبرى، استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

وكشف مصدر خاص لـ فيتو: "أن ضيوف رامز جلال في برنامجه الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، لديهم علم بالمقلب قبل تصوير الحلقة.

وأضاف المصدر: ومن الممكن أن يتراجع الضيف عن التصوير إذا رأى أن الوضع لا يناسبه.

تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الجمهور البحث عن فكرة برنامج رامز جلال الجديدة، التي يستعد للظهور بها، حتى باتت شيئا أساسيا لدى المشاهد على الإفطار، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

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وعلمت “فيتو” من مصادرها الخاصة، أن رامز جلال يصور حاليا برنامجه في مدينة ملاهي ضخمة بمدينة دبي الإماراتية باستضافة عدد من نجوم الفن والرياضة، حيث إنه بدأ تصوير البرنامج منذ فترة قصيرة.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

وشهدت الساعات الماضية، انتشار أنباء عن مقلب الفنان رامز جلال، في موسم رمضان 2024، وذلك رغم تكتم تام على المراحل الأولى للتصوير، واختيار النجوم.

في هذا السياق، تكشف "فيتو"، حقيقة مشاركة كل من الثنائي الشعبي، أحمد شيبة، وأحمد سعد في حلقة واحدة، بعدما انتشرت لهما صور علي مواقع التواصل الاجتماعي,

وقال مصدر من داخل البرنامج: إنه حتى الآن، لم يتم سوى تصوير ما يقرب من 3 حلقات للبرنامج فقط، ويتم خلال الأسبوع الجاري، اختيار عدد من نجوم الخليج، وشخصين من فريق الأهلي والزمالك

أحمد سعد وشيبة ومقلب رامز جلال

أما بشأن تصوير “شيبة” وسعد، حلقة في البرنامج، فأكد على أنه تم الحديث معهما بالفعل بواسطة أحد المنتجين الفنيين، للاتفاق معهم على إحياء حفلة غنائية في دبي، ومن ثم الاتجاه للبلد المقرر فيها تصوير المقلب، لكن لم يتم الاتفاق النهائي حتى الآن، ومن الممكن أن يفشل ظهورهما سويًا.

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