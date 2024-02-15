الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

سميرة سعيد تطرح أحدث أغنياتها "فن التغافل" (فيديو)

سميرة سعيد، فيتو
سميرة سعيد، فيتو

طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “فن التغافل” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية فن التغافل ثاني أغنيات سميرة سعيد في 2024، ومن المقرر أن تطرح الديفا إصدارات أخرى في عيد الفطر المقبل.

ومؤخرا طرحت الديڤا سميرة سعيد أول أغنياتها في 2024 بعنوان "كان"، عبر قناتها على يوتيوب ومختلف المنصات والمتاجر الموسيقية.

أغنية كان 

وأغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.. وجاء الفيديو كليب من إخراج نضال هاني.

وفي وقت سابق  تصدرت  الديفا  تريندات السوشيال ميديا والمتاجر الغنائية وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” عقب طرح أغنية "إنسان آلي".

واستطاعت الأغنية وقتها  أن تحقق  مليون و100 ألف مشاهدة فى أقل من 48 ساعة وهي من كلمات: شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد.

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سميرة سعيد الفنانة سميرة سعيد أغنية فن التغافل الفن اخبار الفن

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