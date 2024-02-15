متظاهرون يقتحمون الحفل ومشاركة خاصة لدول الخليج، مشاهد من افتتاح مهرجان برلين السينمائي (فيديو)

انطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 74 من مهرجان برلين السينمائي، المقامة حاليا في قصر برليناله، وتستمر حتى يوم 25 فبراير، بمشاركة عدد كبير من الأفلام العالمية العربية.

حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائى

وبدأت فعاليات الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي بعرض فيلم (Small Things Like This) للنجم العالمي كيليان مورفى وبتوقيع المخرج تيم ميلانتس والمنتج الأمريكي مات ديمون.

واقتنص المخرج العالمي سكورسيزي جائزة الدب الذهبي تقديرًا لمسيرته السينمائية المتميزة..

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وبشكل غريب اقتحم عشرات المتظاهرين حفل إفتتاح مهرجان برلين السينمائي، للهتاف بعنف على ريد كاربت المهرجان دعمًا للديمقراطية.

Protesters at Berlin Film Festival hold up signs reading “no seats for fascists anywhere” after the fest invited, and then disinvited, politicians from AfD to tonight’s opening ceremony, pic.twitter.com/5nExVwlLkb — Variety (@Variety) February 15, 2024

مشاركة خليجية خاصة

كما تتواجد على مدار أيام المهرجان عدة أفلام عربية أبرزهما فيلمي في المسابقة الرسمية وهما "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو وفيلم "ماء العين" للمخرجة التونسية مريم جعير، وكلا الفيلمين مدعومان من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي السعوية وموسسة الدوحة السينمائية.

لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي



وكانت أجرت قبل قليل لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي مؤتمرًا صحفيًا أعلنت من خلالها تفاصيل أنشطة الدورة الـ74 وتتألف لجنة التحكيم من لوبيتا نيونغو التي هي رئيسة لجنة التحكيم.

أما أعضاء اللجنة فهم كل من المخرجة الصينية آن هو الحائزة على جائزة كاميرا برلينالي عام 1997 وهي عضوة في لجنة التحكيم الدولية لعام 1996، والمخرج الإسباني ألبرت سيرا، والكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوجكو، إضافة إلى الممثلة والمخرجة الإيطالية جاسمين ترينكا والممثل والمخرج الأمريكي برادي كوبرت، والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد الفائز بالدب الفضي لأفضل مخرج في عام 2012 وجائزة الدب الفضي لجائزة لجنة التحكيم الكبرى في عام 2023.





أما عن أفلام المتنافسة فى المسابقة الرسمية فتتضم التالي:

Another End: بييرو ميسينا

Architecton: فيكتور كوساكوفسكي

Dahomey: عبدالرحمن سيساكو

La Cocina: ألونسو رويزبالاسيوس

Dahomey: ماتي ديوب

A Different Man: آرون شيمبرج

The Empire: برونو دومونت

Gloria!: مارجريتا فيكاريو

Suspended Time: أوليفييه أساياس

From Hilde, With Love: أندرياس دريسن

My Favourite Cake: بهتاش سنيها، مريم مقدم

Langue Etrangère: كلير برجر

Who Do I Belong To: مريم جبور

Pepe: نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس أرياس

Shambhala: مين بهادور بهام

Sterben: ماتياس جلاسنر

The Devil’s Bath: سيفيرين فيالا، فيرونيكا فرانز

Small Things Like These: تيم ميلانتس (أعلن عنه سابقًا)

A Traveler’s Needs: هونغ سانجسو

Sons: غوستاف مولر