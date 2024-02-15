الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، برومو مسلسل فراولة لنيللي كريم (فيديو)

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو

مسلسلات رمضان 2024، نشرت منصة واتش ات برومو مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم والذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2024 وتشارك فيه إلى جانبها نخبة من النجوم.

تفاصيل مسلسل فراولة 

تجسد نيللي خلال أحداثه شخصية بنفس عنوان العمل، ويشاركها البطولة شيماء سيف، مصطفى خاطر، وأحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، ويأتي المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإﺧﺮاﺝ مروان عبدالمنعم.  

وتدور أحداث مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم في إطار كوميدي حول شخصية فراولة والتي تجسد شخصيتها نيللي وهي ابنة حارس عقار تحاول الصعود لحياة أرستقراطية، وتنجح في أن تكون سيدة أعمال بعد أن تواجه الصعاب.

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ونشرت منصة “واتش ات” البوسترات الفردية لأبطال مسلسل فراولة، على رأسهم الفنانة نيللي كريم كنوع من التشويق للمتابعين لمشاهدة المسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل.

روز وليلى أحدث أعمال نيللي كريم 

وانتهى مؤخرًا عرض مسلسل روز وليلى، وهو أحدث أعمال نيللي كريم، وفيما يتعلق بالمعلومات عن أبطال مسلسل روز وليلى، فإلى جانب يسرا ونيللي كريم هناك عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الآخرين.

ويكتب ويقود كتيبة أبطال مسلسل روز وليلى، ليسرا ونيللي كريم، مخرج وكاتب عالميان، فالمسلسل كتبه المؤلف الإنجليزي كريس كول الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة، ويخرج المسلسل المخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، والمتخصص في الأعمال التليفزيونية بشكل خاص.

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