استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

ألقت الشرطة المغربية، القبض على شخص يشتبه بتورطه في قضية اختطاف واحتجاز وتعذيب وقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري.

اختطاف وقتل زوج الفنانة ريم فكري

وتعود قضية اختطاف ومقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري، إلى يوم الخميس 8 فبراير الجاري، عندما تم اختطافه بالقرب من منزله، على يد أشخاص يقودون سيارة رباعية الدفع؛ وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة فى المملكة.

وقالت السلطات الأمنية المغربية، في بيان، أن إجراءات البحث الدقيق أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيس الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب الذي أدي للموت، داخل حاوية بمنزله ضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي العاصمة "الرباط".

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الأمن المغربي يحقق فى مقتل زوج ريم فكري

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن فرق الشرطة العلمية المتخصصة والتقنية تجري عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، فيما تواصل فرق أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من جثة زوج الفنانة المغربية.

وأعلنت السلطات الأمنية المغربية، أنه تم التحفظ على المشتبه فيه الرئيسي و5 أشخاص آخرين، على ذمة البحث القضائي؛ بغرض معرفة جميع الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمتورط فى الواقعة.

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