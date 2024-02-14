عيد الحب في المحاكم، قضايا زوجية تشمل القتل والتعذيب (تقرير)

بالتزامن مع عيد الحب، شهدت محكمة الجيزة اليوم نظر قضيتي قتل زوج علي يد زوجته وعشيقها، وزوجة علي يد زوجها، واتخذت فيهما المحكمة قرارات حاسمة

قتل زوج علي يد زوجته وعشيقها

محطة جديدة شهدتها محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى بالبدرشين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقضت اليوم محكمة الجيزة بإحالة المتهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة ١٣ مارس للنطق بالحكم.

تفاصيل قتل ربة منزل لزوجها بمساعدة عشيقها

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين “محمد. ع. س” عامل 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل وجهت إليهما تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

Advertisements

وقالت التحقيقات: على إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما قدم الأول للثانية عقارًا مهدئًا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم.

وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاءه للمجني عليه عن طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدية.

أقرأ أيضا: دفعها من الشرفة أثناء مشاجرتهما، حجز الحكم على عامل قتل زوجته بكرداسة

هرب العشيق بعد ارتكاب الجريمة

وعقب ضرب العشيق للمجني عليه بالقطعة الحديدية، سقط الضحية أرضًا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغا ماليا وطبنجة صوت ملك المجني عليه، وبعثرت محتويات العين لإيهام الأهل بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعض الوقت للتأكد من أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وأكملت التحقيقات، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين، حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

وقال الشاهد الأول إنه حال تواجده بالطابق الأرضي رفقة الشاهد الثاني نما إلى سمعهما صوت استغاثة المتهمة الثانية فصعدا إلى مسكن شقيقهما المجني عليه بالطابق الأول علوي وبالدلوف إليه أبصرا المجني عليه ملقى أرضا مصابا برأسه غارقه بدمائه وبجواره المتهمة الثانية وباستبيانه الأمر منها أكدت قيام مجهول ملثم بالتعدي بالضرب على المجني عليه وسرقة محتويات الشقة.

قتل زوج زوجته في كرداسة

وعلي الجانب الآخر، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة عامل كاوتش قتل زوجته إثر مشادة كلامية لظنه بها السوء، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة، أن المتهم "مصطفى.م" 25 سنة، عامل كاوتش، في يوم 2023/2/4، قتل المتهم عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح. س" من غير سبق إصرار أو ترصد.

وكشفت التحقيقات أنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة، ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما قام بدفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.