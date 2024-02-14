الخميس 15 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما مخدرات بـ 32 مليون جنيه، وإحالة أوراق سيدة وعشيقها للمفتي بتهمة قتل زوجها

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء ومن أهمها:

 

تفاصيل مقتل الطفل تامر على يد ميكانيكى بالشرقية، والجنايات تحيل أوراق الجاني للمفتي
 

خرج الطفل ذو الـ4 سنوات ليلهو ويلعب أمام منزله مع أقرانه من الأطفال، إلا أن نجل خالته أمسك به واستدرجه واهما اياه باصطحابه للذهاب لوالده إلى مكان خال من المارة ويتخلص منه بدائرة مركز شرطة الزقازيق محافظة الشرقية قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه.. لكن ما قصة القتل؟

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عيد الحب في المحاكم، قضايا زوجية تشمل القتل والتعذيب (تقرير)
 

بالتزامن مع عيد الحب، شهدت محكمة الجيزة اليوم نظر قضيتي قتل زوج علي يد زوجته وعشيقها، وزوجة علي يد زوجها، واتخذت فيهما المحكمة قرارات حاسمة

 

ضبط 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهما مخدرات بـ 32 مليون جنيه

 

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالسويس لحيازتهما كمية كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 32 مليون جنيه.

 

في عيد الحب، عامل يهدي زوجته سنة سجنا

فى وقت يحتفل فيه المصريون بعيد الحب “الفلانتين” أقدم عامل على حيلة غريبة للتسبب فى سجن زوجته، حيث أدعى قيامها بإحداث إصابة له فى منطقة حساسة من جسده، عقابا على قيامها برفع دعوى طلاق ضده بمنطقة المعادى.

 

دفعها من الشرفة أثناء مشاجرتهما، حجز الحكم على عامل قتل زوجته بكرداسة
 

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة عامل كاوتش قتل زوجته على إثر مشادة كلامية لظنه بها السوء، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم. 

 

إحالة أوراق سيدة وعشيقها للمفتي بتهمة قتل زوجها

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، إحالة أوراق سيدة وعشيقها للمفتي بتهمة قتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحددت جلسة ١٣ مارس للنطق بالحكم.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين “محمد. ع. س” عامل 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل وجهت إليهما تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

 

الحوادث عيد الحب الجيزة

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