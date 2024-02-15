محلل سياسي: ضغوط إسرائيل على مصر للقبول بمخطط التهجير فشلت بامتياز

قال منتصر عمران، المحلل السياسي، إن القادة الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو، لديهم إصرار على مخطط تهجير الفلسطينين إلى سيناء، حتى لا يبقى أمام أهل غزة خيار آخر.

الضغط على الدولة المصرية بالتصريحات المسيئة

وأوضح عمران أن هذا الهدف وراء الضغط على الدولة المصرية بالتصريحات المسيئة والاتهامات من بعض الوجوه المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية بتمرير السلاح إلى حماس.

واختتم: جميع الضغوط ومحاولات تصدير الأزمة إلى مصر فشلت بامتياز، لهذا يعمل نتنياهو بصفة خاصة من أجل إطالة أمد الحرب لحماية نفسه من العزل والمحاكمة بمحاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية.

Advertisements

كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أطلق تصريحات نارية خلال وجوده في مصر لاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والبرازيل.

وندد دا سيلفا بقتل إسرائيل للنساء والأطفال في غزة، مؤكدا أنه أمر لم يسبق مشاهدته في أي مكان في العالم، مضيفا: البرازيل تعول على الدور المصري لحلحلة هذه المسألة مؤكدًا على ضرورة إلغاء حق الفيتو التي تستخدمه العديد من البلدان كي تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها فيما يحدث في غزة، وأكد أن إسرائيل تنتهك كل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة.

حصيلة الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى 28663 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28663 شهيدا و68395 إصابة منذ السابع من أكتوبر"، مضيفة أنه: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

تزايد عدد الشهداء في قطاع غزة

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ132، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 30 بالمائة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر.

وأفاد دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.

وذكر أن 162 مبنى مدرسيًّا تعرض لقصف "مباشر"، ما يمثل حوالي 30 % من إجمالي 563 مبنى مدرسيًّا في غزة، ولفت إلى أن 26 مدرسة دمرت تمامًا.

وقال: "تعرضت مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم للقصف المباشر".

وأضاف أنه "ما لا يقل عن 55 % من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قالت، إن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأضافت في تقرير نشرته في السادس من الشهر الجاري أن 4895 طالبا استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وأكدت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.