الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بسبب القصف، إخلاء 5 مدارس تضم آلاف النازحين في محيط المستشفى الإندونيسي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أنه تم إخلاء 5 مدارس تضم آلاف النازحين في محيط المستشفى الإندونيسي نتيجة القصف الإسرائيلي.

وحاصرت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي بـ قطاع غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وأضافت تقارير اخبارية أن عددًا من القناصة يعتلون عددًا من أبراج مدينة الشيخ زايد مقابل مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن أكثر من 15 فلسطينيا استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

وأكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

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وقال مدير الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش: "لا نستطيع تبين حجم الضرر والإصابات حتى الآن، ونتوقع أن يطالبنا الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي لأن هدفه تفريغ المنطقة من مقومات الحياة".

إصابة طبيب

وعن حجم الخسائر المبدئية، أوضح أن أحد الأطباء أصيب من جراء الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أن المستشفى الإندونيسي يتواجد به أكثر من 650 مريضا بينما طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط.

حريق في محيط مستشفى الإندونيسي

واندلع حريق في محيط المستشفى الإندونيسي؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، تويتر سابقا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحة أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

غارات جوية إسرائيلية على خان يونس

وأفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، وحي الزيتون والصبرة.
وشن الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على خان يونس جنوب غزة، واستهدف حزاما ناريا للاحتلال محيط مدينة حمد جنوب غزة.

طيران الاحتلال يستهدف منازل شمال وجنوب غزة

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس، عدة منازل شمال قطاع ووسط وجنوب غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا لما أفادت به وكالة “وفا”، الفلسطينية.

وقالت: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد، والمخيم شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة.

وأضافت، أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

وأشارت إلى أن سلاح الجو قصف منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.

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الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية الإسرائيلية إسرائيل الصحة الفلسطينية مستشفى الإندونيسي

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