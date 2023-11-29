الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة (صور)

غزة الآن ، قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن العاملين وأطقم الهلال نفذوا عدة أنشطة ترفيهية وتعليمية في مدارس الإيواء بقطاع غزة.



وأضاف في أن هذه الأنشطة المتنوعة نفذها الهلال الأحمر في مدارس النازحين، بمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوات استمرار للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية على مدار أيام العدوان على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأكد أن الهلال الأحمر استغل استمرار الهدنة والتهدئة مع الاحتلال، الذي بموجبه تم وقف القصف الإسرائيلي، لتقديم أنشطة تحتوي على دعم نفسي للأطفال النازحين.

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وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل الإثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل الأربعاء.

اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.



وقالت السرايا في بيان: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل". وأضاف البيان أن تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم يتعلق بـ"فئة المدنيين".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في خطاب يوم الجمعة الماضي إن الأسرى الإسرائيليين من ضباط وجنود لن يخرجوا دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وقال "سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى".

إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليًّا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعًا.

وجرى اليوم إطلاق سراح 30 فلسطينيًّا (أطفال ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية خارج اتفاق الصفقة.



تسليم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، نشرت مساء أمس الثلاثاء، مشاهد ترصد لحظة تسليم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وسرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- في غزة لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الأحمر، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.