الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: 30 % من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر

مدارس غزة، فيتو
مدارس غزة، فيتو

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 30 بالمئة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر.

وأفاد دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.

وذكر أن 162 مبنى مدرسيًّا تعرض لقصف "مباشر"، ما يمثل حوالي 30 بالمئة من إجمالي 563 مبنى مدرسيًّا في غزة، ولفت إلى أن 26 مدرسة دمرت تمامًا.

وقال: "تعرضت مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم للقصف المباشر".

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وأضاف أنه "ما لا يقل عن 55 بالمئة من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد قالت، إن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأضافت في تقرير نشرته في السادس من الشهر الجاري أن  4895 طالبا استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وأكدت التربية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

 

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