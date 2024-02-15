فكرة رمضان 2024 قدمها قبل 3 أعوام، هل أعلن رامز جلال إفلاسه في عالم المقالب؟

رامز جلال، أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان المبارك، وبدأ الجمهور في البحث عن فكرة برنامج رامز جلال الجديدة، والتي يستعد للظهور بها خلال موسم هذا العام، حيث باتت شيئا أساسيا لدى المشاهد على الإفطار لما يتمتع به البرنامج من قاعدة جماهيرية كبيرة.

تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2024

وكانت قد علمت “فيتو” من مصادرها الخاصة أن رامز جلال يصور حاليا برنامجه في مدينة ملاهي ضخمة بمدينة دبي الإماراتية باستضافة عدد من نجوم الفن والرياضة، حيث إنه بدأ تصوير البرنامج منذ فترة قصيرة.

فكرة مكررة وإفلاس

والغريب في الأمر أن فكرة برنامج رامز جلال والذي يقدمه في موسمه الجديد في رمضان 2024 لم تكن فكرة جديدة، بل أنه في عام 2021 قدم موسم برنامجه "رامز عقله طار" والذي تم تصويره وقتها في مدينة ملاهي كبرى ولكن بالعاصمة السعودية الرياض، وهذه الفكرة تشبه فكرة برنامجه لهذا العام غير أنه يصور برنامجه الجديد بمدينة ملاهي كبرى في “دبي”.

الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول جدوى برنامج رامز جلال، وما الجديد الذي يقدمه في ظل تكرار فكرة برنامج المقالب هذا العام، والذي يحرص على تقديمه منذ عام 2011.

واعتبر متابعون أن تكرار فكرة المقلب أو تفاصيل منه يعد إفلاسا من ناحية برنامج المقالب الشهير، كما تسائل البعض عن هل الجديد في البرنامج هذا العام سيكون في قائمة الضحايا فقط؟.

وبالتأكيد فإن الجمهور سيكشف عن رأيه بعد تقديم رامز جلال برنامجه الجديد في السباق الرمضاني المقبل 2024.

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رنامج رامز جلال في رمضان 2024

وشهدت الساعات الماضية، انتشار أنباء عن مقلب الفنان رامز جلال، في موسم رمضان 2024، وذلك رغم تكتم تام على المراحل الأولى للتصوير واختيار النجوم.

وفي هذا السياق، تكشف فيتو حقيقة مشاركة كل من الثنائي الشعبي، أحمد شيبة، وأحمد سعد في حلقة واحدة، بعدما انتشرت لهما صور علي مواقع التواصل الاجتماعي,

أحمد سعد وشيبة ومقلب رامز جلال

وقال مصدر من داخل البرنامج: إنه حتى الآن، لم يتم سوى تصوير ما يقرب من 3 حلقات للبرنامج فقط، ويتم خلال الأسبوع الجاري، اختيار عدد من نجوم الخليج، وشخصين من فريق الأهلي والزمالك

أما بشأن تصوير “شيبة” وسعد، حلقة في البرنامج، فأكد علي أنه تم الحديث معهما بالفعل بواسطة أحد المنتجيين الفنيين، للاتفاق معهم علي إحياء حفلة غنائية في دبي، ومن ثم الاتجاه للبلد المقرر فيها تصوير المقلب، لكن لم يتم الاتفاق النهائي حتى الآن، ومن الممكن أن يفشل ظهورهما سويًا.