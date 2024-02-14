الخميس 15 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

برنامج رامز جلال 2024، تعرف على مكان التصوير لهذا الموسم

رامز جلال، فيتو
رامز جلال، فيتو

 رامز جلال، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الجمهور البحث عن فكرة برنامج رامز جلال الجديدة، التي يستعد للظهور بها، حتى باتت شيئا أساسيا لدى المشاهد على الإفطار، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

وعلمت “فيتو” من مصادرها الخاصة، أن رامز جلال يصور حاليا برنامجه في مدينة ملاهي ضخمة بمدينة دبي الإماراتية باستضافة عدد من نجوم الفن والرياضة، حيث إنه بدأ تصوير البرنامج منذ فترة قصيرة.

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برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

وشهدت الساعات الماضية، انتشار أنباء عن مقلب الفنان رامز جلال، في موسم رمضان 2024، وذلك رغم تكتم تام علي المراحل الأولى للتصوير، واختيار النجوم.

في هذا السياق، تكشف "فيتو"، حقيقة مشاركة كل من الثنائي الشعبي، أحمد شيبة، وأحمد سعد في حلقة واحدة، بعدما انتشرت لهما صور علي مواقع التواصل الاجتماعي,

وقال مصدر من داخل البرنامج: إنه حتى الآن، لم يتم سوى تصوير ما يقرب من 3 حلقات للبرنامج فقط، ويتم خلال الأسبوع الجاري، اختيار عدد من نجوم الخليج، وشخصين من فريق الأهلي والزمالك

أحمد سعد وشيبة ومقلب رامز جلال

 

أما بشأن تصوير “شيبة” وسعد، حلقة في البرنامج، فأكد علي أنه تم الحديث معهما بالفعل بواسطة أحد المنتجيين الفنيين، للاتفاق معهم علي إحياء حفلة غنائية في دبي، ومن ثم الاتجاه للبلد المقرر فيها تصوير المقلب، لكن لم يتم الاتفاق النهائي حتى الآن، ومن الممكن أن يفشل ظهورهما سويًا.

 

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