الخميس 15 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

حنان مطاوع تكشف لـ"فيتو" حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال برمضان 2024

رامز جلال وحنان مطاوع،
رامز جلال وحنان مطاوع، فيتو

 رامز جلال، مع اقتراب الشهر الكريم من كل عام يبدأ الجمهور البحث عن فكرة برنامج رامز جلال الجديدة، التي يستعد للظهور بها في “رمضان” حتى باتت شيئا أساسيا لدي المشاهد علي الإفطار حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

وتصدر الفنان رامز جلال خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجنتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء بشكل واسع تزعم تسريب فكرة برنامجه في رمضان 2024 زاعمة أنه سيكون هذا العام في مدينة ملاه ضخمة بدبي ويحمل اسم البرنامج “رامز قفل اللعبة”.

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وبحسب الأنباء التي انتشرت فإن الفنانة حنان مطاوع من ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2024.

وكشفت حنان مطاوع في تصريح خاص لـ"فيتو"  حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال 2024، مؤكدة أن تلك الأنباء غير صحيحة وليس لها أساس من الصحة ولم تظهر في برنامج رامز جلال.

وشهدت الساعات الماضية، انتشار أنباء عن مقلب الفنان رامز جلال، في موسم رمضان 2024، وذلك رغم تكتم تام علي المراحل الأولي للتصوير، واختيار النجوم.

في هذا السياق، تكشف "فيتو"، حقيقة مشاركة كل من الثنائي الشعبي، أحمد شيبة، وأحمد سعد في حلقة واحدة، بعدما انتشرت لهما صور علي مواقع التواصل الاجتماعي

 

وقال مصدر من داخل البرنامج: إنه حتي الآن، لم يتم سوى تصوير ما يقرب من 3 حلقات للبرنامج فقط، ويتم خلال الأسبوع الجاري، اختيار عدد من نجوم الخليج، وشخصين من فريق الأهلي والزمالك

أحمد سعد وشيبة ومقلب رامز جلال

 

أما بشأن تصوير “شيبة” وسعد، حلقة في البرنامج، فأكد علي أنه تم الحديث معهما بالفعل بواسطة أحد المنتجيين الفنيين، للاتفاق معهم علي إحياء حفله غنائية في دبي، ومن ثم الاتجاة للبلد المقرر فيها تصوير المقلب، لكن لم يتم الاتفاق النهائي حتي الآن، ومن الممكن أن يفشل ظهورهما سويًا.

 

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