عادل اللمعي: لدينا طلبات كثيرة من المصانع التركية للتوسع في مصر

قال عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي: إن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلي 3 مليارات دولار، ولدينا طلبات كثيرة من المصانع التركية للتوسع في مصر.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يصل إلي 6 مليارات دولار، والميزان متعادل بين البلدين.



رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

ولفت إلي أنه من المنتظر رفع حجم التبادل التجاري الي 15 مليار دولار، مؤكدًا أنه عندما يتم حل أزمة الدولار في مصر سيكون هناك ضخ لاستثمارات تركية.



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من جانبه قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية: "إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر -وهي الأولى منذ أكثر من 12 عامًا- تأتي لتعزز العلاقات المصرية التركية المشتركة وتسهم في زيادة الاستثمارات التركية بمصر، وخاصة في القطاع الصناعي الذي يحظى باهتمام كبير ودعم من قبل الحكومة بمنحه حوافز وتيسيرات، فضلا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار أقل من تركيا".

الاستثمارات التركية تنتشر في جميع أنحاء مصر

وأكد الفيومي، أن زيارة الرئيس التركي لمصر تدعم وتدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة، موضحا إن الاستثمارات التركية تنتشر في جميع أنحاء مصر وعلى كافة المستويات، وأيضا في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا علي المستويين الإقليمي والعالمي

أضاف الفيومي، أن السياسية تلعب دورا كبيرا في دعم التعاون الاقتصادي؛ وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا علي المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.

مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية

وتابع: كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر مثل (اتفاقية أغادير والكوميسا) لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.

نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية

وقال إن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل علي توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.

مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية علي مدى سنوات طويلة

وشدد الفيومي، على أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية علي مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023

وأوضح أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت (المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية).

الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.

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