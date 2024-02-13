الأربعاء 14 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

انتعاشة قوية في العلاقات المصرية التركية.. 28 % زيادة بحجم الصادرات خلال عام 2023.. و2.5 مليار دولار إجمالي استثمارات أنقرة بنهاية إبريل الماضي

مصر وتركيا ، فيتو
مصر وتركيا ، فيتو

تشهد  العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023 تطورا ملحوظا، وكشف  تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري يتعرض حجم التبادل التجاري بين مصر والتجاري والذي تضمن التالي:

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 

  • بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار.
  • شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%.
  • تصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

الصادرات المصرية للسوق التركي

  • تضمنت أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023  المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

الواردات السلعية من تركيا

سجلت  الواردات السلعية من تركيا انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%.

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تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين

وأشار المهندس أحمد سمير وزير الصناعة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.

وأكد الوزير أن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء.

وأكد حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.

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الاستثمارات التركية في مصر

ونوه سمير أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة  قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا وإقبالًا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الاستثمارات الصناعية التركية

ولفت إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية  التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية.

وأضاف سمير أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيًا في مصر، وتتواجد أيضًا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

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الصادرات المصرية للسوق التركي الاستثمارات التركية في مصر احمد سمير وزير الصناعة

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