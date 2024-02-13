الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

محكمة بريطانية تدين 3 نساء بسبب ملصقات لكتائب القسام

محكمة بريطانية تدين
محكمة بريطانية تدين ٣ نساء بسبب ملصقات لكتائب القسام

أدانت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، ثلاث نساء بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية بعد أن ألصقن على ظهورهن صور مظليين خلال مسيرة تضامنية مع فلسطين في لندن.

وكانت السيدات ألصقت على ظهورها صور مظليين، مشابهة للأجهزة التي استخدمها مقاتلو "كتائب القسام"، في الـ7 من أكتوبر.

وأمس، شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير هجوما على الحكومة البريطانية عقب فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

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وقال بن غفير إن قرار بريطانيا بفرض عقوبات على 4 مستوطنين محاولة منها لنزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنين.

وفرضت بريطانيا عقوبات على 4 إسرائيليين أمس الاثنين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

 

فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين بالضفة


وتفرض بريطانيا بموجب هذه الإجراءات قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة، الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".


وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، بالسلاح عادة، ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم".


وأضاف "هذا سلوك غير قانوني وغير مقبول. ولا بد أن تتخذ إسرائيل أيضا إجراءات أقوى وأن تضع حدا لعنف المستوطنين. نرى في كثير من الأحيان التزامات وتعهدات لكنها لا تنفذ".


وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.


وكانت قد كشفت القناة 12 من التلفزيون الإسرائيلي أن وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش طالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي على المستوطنين الإسرائيليين.

 

عقوبات أمريكية على المستوطنين الإسرائيليين

 

وكان قد علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات على مستوطنين يهود في الضفة الغربية.

 

إسرائيل تعلق على العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين


وادعى مكتب نتنياهو أنه يعمل ضد كل الخارجين عن القانون، زاعما أن الأغلبية المطلقة من المستوطنين بالضفة ملتزمون بالقانون.


وفي السياق ذاته أعلن  مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس الماضي، أن  الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقوضون السلام في الضفة الغربية المحتلة.

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