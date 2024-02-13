أخبار مصر اليوم.. طرح 12700 طن لحوم ودواجن في معارض أهلا رمضان.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الغد
نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة نستعرض أبرزها معكم في النشرة التالية:
تقدم الأعمال في محطة حدائق الأهرام ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)
تواصل وزارة النقل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يربط بين كل من مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ويخدم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.
6 نصائح من الكهرباء للمواطنين حال سقوط الأمطار، تعرف عليها
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك انطلاقا من مبدأ نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذه بعض النصائح الإرشادية بين المواطنين.
الملا يشارك في مائدة مستديرة تناقش تنمية الاقتصاد المستدام وتحويل الرؤية إلى واقع بأفريقيا
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى الوكالة الدولية للطاقة بباريس، التى عقدت تحت عنوان "الطاقة المتجددة لتنمية الاقتصاد المستدام فى أفريقيا.. تحويل الرؤية إلى واقع".
تحذير من الرياح المثيرة للرمال والاتربة فى هذه الأماكن غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
100 طن سلع غذائية من وزارة الأوقاف لأهالي غزة قبل شهر رمضان
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن تخصيص 100 طن سلع غذائية لأهالينا في غزة قبل رمضان من وزارة الأوقاف المصرية من مشروع صكوك الإطعام.
شاهد كلمة السيسي خلال أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية
ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال ترؤسه أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.
عروض وتخفيضات مصر للطيران بمناسبة عيد الحب للمسافرين
أعلنت مصر للطيران على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن خصم يصل إلى 50% للاحتفال بعيد الحب.
ألواح شمسية تحت الركام، القصف الإسرائيلي يغتال حلم مجد مشهراوي بإنارة غزة
قبل العدوان الأخير على غزة، وتحديدا قبل عام 2018 كان أكثر من 2 مليون شخص في غزة تصل إليهم الكهرباء من 6-8 ساعات فقط يوميا، وكان الوصول إلى الوقود في القطاع صعبا جدا، حتى قررت مجد مشهراوي، مهندسة فلسطينية، إيجاد حل لأزمة الطاقة.
السيسي يترأس أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.
تحذير عاجل لسكان المدن الجديدة من درجات الحرارة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة، حيث تسجل أقل من المتوقعة في القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية.
افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" بأحياء أوسيم وإمبابة والوراق والعمرانية في مارس المقبل
انتهت محافظة الجيزة من تجهيز ٣ معارض "أهلا رمضان" بأحياء أوسيم وإمبابة والوراق والعمرانية والتي شملت الشارع الرئيسي بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية ومعرض آخر بمطار إمبابة وآخر بالشارع الرئيسي لقرية الزيدية بأوسيم والمقرر افتتاحها في أول أسبوع من شهر مارس المقبل تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، ليضافوا إلى 10 معارض لـ"أهلا رمضان" التي تم أيضا الانتهاء من تجهيزها في المحافظة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
الصحة: ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، البروفيسور جورج مازايجيس رئيس برنامج زراعة أعضاء الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال.
بالعناوين، جهات صرف الكوبونات السلعية للأسر الأكثر احتياجا
أعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.
"الأبحاث العلمية" تفتتح مدارس للتدريب وتنمية المهارات الابتكارية لطلاب الكليات العملية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
طفرة في الصادرات الزراعية، مصر الأولى عالميًّا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة (انفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية خلال 2023)
السيسي ورئيس وزراء قطر يؤكدان خطورة تصعيد العمليات برفح ويحذران من العواقب
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.
أبرزها السكر والزيت، صرف 9 سلع بالكوبونات السلعية من المجمعات الاستهلاكية (صورة)
معارض أهلا رمضان، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.
التموين: طرح 12700 طن لحوم ودواجن بمعارض "أهلا رمضان"
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة بمعارض أهلا رمضان.
تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الخميس المقبل
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد الخميس المقبل على “مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، البحيرة".
للطلاب والموظفين، احذر الجلوس طويلا للوقاية من أمراض القلب
مع بدء الفصل الدراسي الثاني للطلاب وفي فترات ضغط وتراكم العمل للموظفين، يلجأ الطلاب إلى الجلوس لعدة ساعات متتالية في الفصول المدرسية أو أثناء المذاكرة في المنزل، وكذلك الموظفين الذين يلجأون للجلوس لوقت طويل جدا على المكتب وهي من أكثر العادات الخاطئة في حياتنا.
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