أخبار مصر اليوم.. طرح 12700 طن لحوم ودواجن في معارض أهلا رمضان.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الغد

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة نستعرض أبرزها معكم في النشرة التالية:

تواصل وزارة النقل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يربط بين كل من مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ويخدم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

Advertisements

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك انطلاقا من مبدأ نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذه بعض النصائح الإرشادية بين المواطنين.

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى الوكالة الدولية للطاقة بباريس، التى عقدت تحت عنوان "الطاقة المتجددة لتنمية الاقتصاد المستدام فى أفريقيا.. تحويل الرؤية إلى واقع".

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن تخصيص 100 طن سلع غذائية لأهالينا في غزة قبل رمضان من وزارة الأوقاف المصرية من مشروع صكوك الإطعام.

ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال ترؤسه أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

أعلنت مصر للطيران على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن خصم يصل إلى 50% للاحتفال بعيد الحب.

قبل العدوان الأخير على غزة، وتحديدا قبل عام 2018 كان أكثر من 2 مليون شخص في غزة تصل إليهم الكهرباء من 6-8 ساعات فقط يوميا، وكان الوصول إلى الوقود في القطاع صعبا جدا، حتى قررت مجد مشهراوي، مهندسة فلسطينية، إيجاد حل لأزمة الطاقة.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة، حيث تسجل أقل من المتوقعة في القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية.

انتهت محافظة الجيزة من تجهيز ٣ معارض "أهلا رمضان" بأحياء أوسيم وإمبابة والوراق والعمرانية والتي شملت الشارع الرئيسي بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية ومعرض آخر بمطار إمبابة وآخر بالشارع الرئيسي لقرية الزيدية بأوسيم والمقرر افتتاحها في أول أسبوع من شهر مارس المقبل تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، ليضافوا إلى 10 معارض لـ"أهلا رمضان" التي تم أيضا الانتهاء من تجهيزها في المحافظة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، البروفيسور جورج مازايجيس رئيس برنامج زراعة أعضاء الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال.

أعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية خلال 2023)

السيسي ورئيس وزراء قطر يؤكدان خطورة تصعيد العمليات برفح ويحذران من العواقب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

معارض أهلا رمضان، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة بمعارض أهلا رمضان.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد الخميس المقبل على “مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، البحيرة".

مع بدء الفصل الدراسي الثاني للطلاب وفي فترات ضغط وتراكم العمل للموظفين، يلجأ الطلاب إلى الجلوس لعدة ساعات متتالية في الفصول المدرسية أو أثناء المذاكرة في المنزل، وكذلك الموظفين الذين يلجأون للجلوس لوقت طويل جدا على المكتب وهي من أكثر العادات الخاطئة في حياتنا.