الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

6 نصائح من الكهرباء للمواطنين حال سقوط الأمطار، تعرف عليها

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك انطلاقا من مبدأ نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذه بعض النصائح الإرشادية بين المواطنين.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

Advertisements

٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشكلات تخص أعمدة الإنارة.

٥-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

٦-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عده نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب والشركات، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمنت نصائح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين لترشيد الاستهلاك كالتالي:

١- الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.

٢- غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب غير المشغولة واستخدام الحساسات.

٣- تطوير أنظمة الإضاءة بتقنيات عالية الكفاءة.                      

٤- الحفاظ على تركيبات الإضاءة نظيفة وفي حالة عمل مثالية. 

٥- استبدال الكشافات غير الموفرة بأخرى موفرة للطاقة.

٦- تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في نفس التوقيت.

٧- التغييرات التعليمية والسلوكية مثل تشجيع شاغلي المكاتب على إطفاء الأنوار غير الضرورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استهلاك الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر القابضة لكهرباء مصر ترشيد استهلاك الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء

مواد متعلقة

تفاصيل مقترح غرفة شركات السياحة لمنع سفر حاملي تأشيرات الزيارة من عمل مناسك الحج

المتحف المصري بالتحرير يعرض قلادة فريدة للملك بسوسنيس الأول

غرفة شركات السياحة ترفع مشروعًا لتنظيم سفر حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية

نائب وزير السياحة والآثار تلتقي مديرة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة

شركات السياحة تطالب بفتح حد السحب اليومي من البنوك، والمالية ترد بالرفض

السياحة تخاطب السعودية لتأجيل معاينة سكن الحجاج

السياحة تعلن الترويج لمسيرة بالسيارات الكلاسيكية

مطالب غرفة شركات السياحة لنجاح تفويج رحلات الحج السياحي

الأكثر قراءة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

رئيس البرازيل يصل القاهرة للقاء السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بمناسبة يومه العالمي.. أغرب هدايا عيد الحب 2024

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية