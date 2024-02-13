6 نصائح من الكهرباء للمواطنين حال سقوط الأمطار، تعرف عليها

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك انطلاقا من مبدأ نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذه بعض النصائح الإرشادية بين المواطنين.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

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٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشكلات تخص أعمدة الإنارة.

٥-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

٦-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عده نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب والشركات، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمنت نصائح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين لترشيد الاستهلاك كالتالي:

١- الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.

٢- غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب غير المشغولة واستخدام الحساسات.

٣- تطوير أنظمة الإضاءة بتقنيات عالية الكفاءة.

٤- الحفاظ على تركيبات الإضاءة نظيفة وفي حالة عمل مثالية.

٥- استبدال الكشافات غير الموفرة بأخرى موفرة للطاقة.

٦- تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في نفس التوقيت.

٧- التغييرات التعليمية والسلوكية مثل تشجيع شاغلي المكاتب على إطفاء الأنوار غير الضرورية.