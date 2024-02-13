الأربعاء 14 فبراير 2024
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أخبار مصر

للطلاب والموظفين، احذر الجلوس طويلا للوقاية من أمراض القلب

الجلوس داخل الفصول
الجلوس داخل الفصول الدراسية، فيتو

مع بدء الفصل الدراسي الثاني للطلاب وفي فترات ضغط وتراكم العمل للموظفين، يلجأ الطلاب إلى الجلوس لعدة ساعات متتالية في الفصول المدرسية أو أثناء المذاكرة في المنزل، وكذلك الموظفين الذين يلجأون للجلوس لوقت طويل جدا على المكتب وهي من أكثر العادات الخاطئة في حياتنا.

أضرار الجلوس لفترات طويلة

وقد كشفت الأبحاث العلمية الحديثة أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص، مما يعني أنه قد يكتسب وزنـًا إضافيا، ويرتبط الجلوس لفترات طويلة أيضا بمشاكل صحية أخرى، بما في ذلك أمراض القلب. 

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وأوضحت الأبحاث أنه من الممكن أن يتسبب الجلوس المطول بإلحاق الضرر بالقلب، إذ وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يمضون أكثر من 23 ساعة أسبوعيا في مشاهدة التلفاز كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب أكبر بنسبة 64 في المئة
 

وربطت أيضا الأبحاث ما بين الجلوس لفترات طويلة من الوقت والعديد من المشكلات الصحية الاخرى ومن هذه الحالات السمنة ومجموعة حالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر وارتفاع مستويات الكوليسترول غير الصحية؛ ويُطلق عليها متلازمة الأيض.

وأوصت الأبحاث العلمية بأنه للحفاظ على صحتك عليك النهوض بين الحين والآخر والتحرك، فالمشي لمدة 10 دقائق يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من تلك الأضرار.

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الأبحاث العلمية ارتفاع مستويات الكوليسترول ارتفاع مستوي السكر في الدم ارتفاع ضغط الدم الجلوس لفترات طويلة

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