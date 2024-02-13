تقدم الأعمال في محطة حدائق الأهرام ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)

تواصل وزارة النقل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يربط بين كل من مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ويخدم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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وزارة النقل أعلنت تقدم الأعمال الإنشائية بكافة محطات المرحلة الأولى بالخط الرابع على رأسها محطة النصر التي قامت بنشر صور للأعمال التي تتم بها ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع.

محطة النصر،فيتو

المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

يبلغ طول المرحلة الأولى 19 كيلومترا وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر

محطة النصر،فيتو

المرحلة الثانية للخط الرابع للمترو

تمتد المرحلة الثانية من مترو الهرم يبلغ طولها 23 كم، وتشمل 20 محطة، وتبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر السويس الصحراوى.

محطة النصر،فيتو

2 مليون راكب يوميًا بالخط الرابع للمترو

من المخطط أن ينقل الخط الرابط نحو 2 مليون راكب يوميًا، بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات بهدف الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

محطة النصر،فيتو

المرحلة الأولى تنتهي في 2024 والثانية في 2027 ويجري اختيار نوعية ومواصفات الحفارات بناء على عدد من النقاط، أبرزها نوعية وتحليل التربة والذى بناء عليه يتم اختيار المواد المصنع منها الحفار.