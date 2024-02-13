الأربعاء 14 فبراير 2024
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أخبار مصر

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والاتربة فى هذه الأماكن غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء،  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على  المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.


ولفتت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة ، حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 14_2_2024 في الإسماعيلية

ثلوج على هذه المناطق، حالة الطقس غدا الأربعاء 14-02-2024 في مصر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافىء على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

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حالة الطقس غدا


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء  نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من غدا الأربعاء حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد  


ويرجع ذلك الى  تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا


وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة  سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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