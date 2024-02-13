تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الخميس المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد الخميس المقبل على “مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، البحيرة".



وسقوط أمطار متوسطة رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تصل لحد السيول على على مناطق من سيناء وشمال البحر الأحمر.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية غدا على "مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، الصحراء الغربية، الدقهلية، البحيرة".

أمطار خفيفة على متوسطة على "دمياط، بورسعيد" تمتد إلى مناطق من "الصعيد، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، القاهرة الكبرى".

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 :9 درجات مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس غدا



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من غدا الأربعاء حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد



ويرجع ذلك الى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا



وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11