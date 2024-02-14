الأربعاء 14 فبراير 2024
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اقتصاد

90.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع  نسبة 90.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.6% والعرب على 4.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 كما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 489.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 90.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.0% وسجل العرب 6.3% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,493.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 346.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 34665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12134 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة. 

 

تداول بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.
 
كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة.

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