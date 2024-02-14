الصادرات المصرية تخترق أسواق 8 دول أفريقية

تضع الحكومة المصرية على أولوياتها تنمية الصادرات المصرية للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا.

مضاعفة حجم الصادرات المصرية

ووفقا لتصريحات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن التصدير أتى على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، وأن الحكومة تعمل عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها

ورصد تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة عن أداء الصادرات المصرية خلال عام 2023 والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023.

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أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي

وتتضمن أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي

1- ليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار.

2- السودان بقيمة 988 مليون دولار.

3- الجزائر بقيمة 851 مليون دولار.

4- المغرب بقيمة 817 مليون دولار.

5- كينيا بقيمة 326 مليون دولار.

6- تونس بقيمة 290 مليون دولار.

7- ساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار.

8- غانا بقيمة 203 مليون دولار.

أبرز الصادرات المصرية إلى إفريقيا.

مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والاسمدة والسلع الهندسية والالكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى إفريقيا.

حجم الصادرات السعية خلال عام 2023

وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي

و سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضًا كبيرًا بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 ملايين دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلًا عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.

التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية

ووفقا لتصريحات د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قال أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، والاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ للمساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى إفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وشدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الإفريقية، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.

وتتضمن محاور التحرك تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.